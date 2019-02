«Fast jeder spricht dort Englisch, da sind die Verhandlungen einfacher.» Doch auch in Denpasar werden Männer, die am Abend allein unterwegs sind, schon mal gefragt: «Want girl? Very young!» Immer häufiger hat Altmeyer es zudem mit Webcam-Sextourismus zu tun: Die Täter sitzen daheim auf der Couch, in London, Berlin oder sonst wo, und geben dem, der in Asien mit dem Kind auf dem Zimmer ist, Anweisungen, was er tun soll. Wie er quälen soll. Sie hatten schon Fälle, wo das Kind gestorben ist. Und Fälle, wo die Mutter im Nachbarzimmer gewartet hat, bis sie mit dem Kind wieder heimgehen konnte.

Seit 2013 organisiert der Deutsche Reiseverband solche «Destination Workshops» zum Thema Kinderschutz in Ländern, in denen Kinder als besonders gefährdet gelten. Das Team um die Koordinatorin Heike Joedicke-Birnbaum war schon in Kenia und in Vietnam, in der Dominikanischen Republik und in Bulgarien. Zweimal in Sri Lanka, dreimal in Thailand.

Thailand geht heute aktiver gegen Sextourismus mit Minderjährigen vor.

Gerade in Thailand hat sich zuletzt viel getan: Die Sicherheitskräfte gehen aktiver gegen Sextourismus mit Minderjährigen vor; und auf den Flügen der staatlichen Thai Airways werden Filme gezeigt, die aus europäischer Sicht zwar immer noch verhalten sind, aber einen grossen Fortschritt darstellen für eine Gesellschaft, die öffentlich nicht kritisch mit sich und der Regierung umgehen darf und in der sexualisierte Gewalt lange tabuisiert wurde. Ein Kind nimmt einen Mann an der Hand, zeigt ihm die Schönheit des Landes. Die Botschaft dahinter ist klar: Mach in Thailand Urlaub, und zwar den richtigen!

Bei den Workshops werden stets Nichtregierungsorganisationen miteinbezogen, weil sie die Situation im Land am besten kennen. Das ist, wie sich 2012 in Sri Lanka gezeigt hatte, eine Gratwanderung. Dort hatte ein einheimischer Referent anschaulich über oft minderjährige «Beach Boys» gesprochen, die ihre Dienste Männern anbieten. Im Workshop waren hochrangige Polizeikräfte anwesend, die die Darstellung offenbar als Nestbeschmutzung empfanden.

Es gibt in Indonesien keinen Straftatbestand für sexuellen Missbrauch.

Der Referent ist wegen Verunglimpfung des Staates angezeigt worden. In Bali wird es dieses Problem schon deshalb nicht geben, weil Justizministerium und Polizei zwar eingeladen sind, aber kein Interesse zeigen. Was ein Teil des Problems ist. Es gibt in Indonesien keinen Straftatbestand für sexuellen Missbrauch; bislang werden Täter, wenn überhaupt, wegen Menschenhandels oder Anstiftung zur – in Indonesien verbotenen – Prostitution verurteilt.