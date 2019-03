Bloss vier Tage nachdem der Meister nach fünf Niederlagen in Serie zum Siegen zurückfand, bezwingt er Favorit Kadetten Schaffhausen in der wohl wichtigsten Begegnung der Saison.

Zufall ist das nicht. Martin Rubins Team versteht es seit geraumer Zeit, bereit zu sein, wenns zählt. Dass es diese Qualität auch ohne die langjährige Schlüsselfigur Lukas von Deschwanden und damit in veränderter Zusammensetzung aufweist, ist ein wichtiges Zeichen – nach innen und nach aussen.

Die Akteure holen sich wenige Partien vor Playoff-Beginn das Selbstvertrauen wieder. Die Anhänger drohen trotz vier Heimspielpleiten in Folge nicht das Interesse zu verlieren. Und die Sponsoren haben die Gewissheit, dass Wacker unverändert Pokale gewinnen kann, was zentral ist, weil es nun mal attraktiver ist, mit Siegern in Verbindung gebracht zu werden.