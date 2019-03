Der gefürchtete Holländer

Bei der Nationalmannschaft berichten Eingeweihte, Bundestrainer Joachim Löw habe nach dem 0:3 in Amsterdam erkannt , dass sich ein radikaler Umbruch nicht mehr vermeiden lässt. Er stellte das System um, setzte auf jüngere Spieler, trennte sich vor kurzem auch noch von Hummels, Boateng und Thomas Müller.

Heute Abend tritt Deutschland nun zum ersten Spiel in der EM-Qualifikation an. Gleich muss sich zeigen, wie stabil dieser Neuanfang schon ist, und ein bisschen auch, wie erfolgreich die Zukunft unter dem Trainer Löw sein kann. Die Mannschaft spielt in Amsterdam, und sie spielt gegen: Virgil van Dijk.

Jürgen Klopp sagt: «Ich liebe den Jungen»

Kein Verteidiger ist auf dem Planeten zurzeit so gefürchtet wie der 27-jährige Van Dijk. Unter ihm als Abwehrchef stellt Liverpool die beste Premier-League-Defensive, Trainer Jürgen Klopp sagt: «Ich liebe den Jungen.» Zuletzt, beim 2:1 gegen Fulham, patzte Van Dijk ausnahmsweise und leitete das Gegentor ein, danach erklärte Hollands Nationalcoach Ronald Koeman: «Ich habe Virgil gesagt, dass auch er ein Mensch ist. Denn wenn man den Medien in England glauben wollte, hatten wir es mit einem ausserirdischen Verteidiger zu tun.»

Erik ten Hag, der Trainer von Ajax Amsterdam, meint: «Innenverteidiger leben von ihrer Erfahrung, und kaum einer setzt seine Erfahrung in einem Spiel so gezielt ein wie Van Dijk.» Ten Hag hatte Van Dijk das erste Mal gesehen, als dieser als Teenager noch für Willem II Tilburg spielte. Erst kurz zuvor war er vom Rechts- zum Innenverteidiger umgeschult worden, erst kurz zuvor, als 17-Jähriger, hatte er einen Wachstumsschub, er wuchs in einem Sommer um 18 Zentimeter. Heute misst er 1,93 Meter. Ten Hag arbeitete als Scout für Eindhoven, als er an einem Nachmittag in Tilburg neben einem Späher aus Groningen auf der Tribüne sass. Dieser fragte besorgt, ob auch Eindhoven an Van Dijk interessiert sei. Ten Hag verneinte.

Selbst heute hält er das nicht für einen Fehler. «Er war damals nicht gut genug», sagt er. «Virgil hatte schon alles, die beeindruckende Statur, Geschwindigkeit, Zweikampfstärke, sein Kopfballspiel mit dieser Riesensprungkraft. Aber er setzte all das noch nicht intelligent genug ein.» Van Dijk wechselte via Groningen zu Celtic Glasgow, von wo ihn wiederum Southampton wegkaufte. 2018 wechselte Van Dijk nach Liverpool, für angeblich mehr als 80 Millionen Euro – als teuerster Verteidiger der Welt.

Ten Hag glaubt, dass es für Van Dijk ein Vorteil war, erst spät zu einem europäischen Topverein gewechselt zu haben. «Jetzt ist er gefestigt. Und er hat das, was nur wenige haben: Spielintelligenz und zugleich eine hohe soziale Intelligenz.»

Hat so ein gefürchteter Spieler auch eine Schwäche? Ten Hag sagt: «Bei seinen Clubs war der Spielaufbau nie gefordert, in Holland aber legen wir darauf sehr viel Wert. Da kann er sich vielleicht noch entwickeln.»