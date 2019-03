Der geborene Chef

Sie findet das bezeichnend für ihre Position in der Familie. «Ich war halt das Nesthäkchen, nicht so wichtig, meine Eltern hatten auch nicht mehr so viel Zeit.» Christine Beier, die in Wirklichkeit anders heisst, ist sicher, dass ihr Rang in der Geschwisterfolge prägenden Einfluss auf ihr Berufsleben hatte, das sie selbst als nicht besonders erfolgreich einschätzt. Nach dem Abitur wusste sie lange nicht, was sie studieren sollte, und wurde schliesslich Grundschullehrerin. Mit 40 bekam sie einen Burn-out und sattelte auf Montessori-Lehrerin um, was ihr mal mehr, mal weniger Spass macht. Ihre ältere Schwester, die mit den vielen Fotos, ist dagegen Chefin eines gut laufenden Bio-Ladens, die mittlere hat BWL studiert und ist Projektmanagerin in einem grösseren Betrieb.

«Die Geschwisterfolge hat grossen Einfluss auf die Karriere.»Wolfgang Krüger, Psychotherapeut

Die Erfahrung von Christine Beier deckt sich mit der Beobachtung vieler im Alltag, aber auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die bis auf die 1920er-Jahre zurückgehen: Die Position in der Familie hat einen prägenden Einfluss auf den Charakter. Das gilt auch für Eigenschaften, die entscheidend sind für Beruf, Karriere und Erfolg. Erstgeborene gelten als durchsetzungsstark und autoritär, sie sind die geborenen Chefs, Sandwich-Kinder gelten als ideale Vermittler, Nesthäkchen haben ihre Stärken im sozialen Bereich, sind aber nicht so erfolgsorientiert.

Eine Recherche der Süddeutschen Zeitung bei den 30 Konzernen des Deutschen Aktienindex scheint dies zu bestätigen: Viele wollten zwar keine Auskunft geben, doch unter den zwölf Vorstandschefs, deren Geschwisterfolge bekannt ist, findet sich auffälligerweise kein Nesthäkchen. Sieben der zwölf wuchsen als Einzelkind oder Erstgeborenes auf. Ex-Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger musste wohl die meiste Durchsetzungskraft beweisen: Er ist das älteste von sechs Kindern. Auch fünf Sandwich-Kinder sind unter den zwölf Dax-Chefs vertreten.

«Ich finde das Ergebnis nicht überraschend», sagt der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. Nach seiner Erfahrung hat die Geschwisterfolge grossen Einfluss auf die Karriere. Die Unterschiede später im Beruf kämen daher, dass Kinder verschiedene Strategien erlernen, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu erringen. Dabei schälen sich diese Typologien heraus:

Das Erstgeborene



Es geniesst zunächst alle Aufmerksamkeit der Eltern, muss diese aber teilen, wenn das zweite Kind kommt. Es wird «entthront», erhält weniger Fürsorge und muss um seine Position kämpfen. «Wenn sie in dieser Krise überleben wollen, dürfen sie nicht zu gefühlsbetont sein, sie müssen Tüchtigkeit, Durchhaltevermögen und Machtstreben entwickeln», sagt Psychotherapeut Krüger. Das seien genau die Eigenschaften, die in einem Spitzenjob gefragt sind, in dem man es auch aushalten müsse, ohne die Anerkennung anderer zu leben. Erstgeborene sind verantwortungsbewusst, wettkampforientiert, autoritär und konventionell. Kurz: Sie sind auf die grosse Karriere gut vorbereitet.