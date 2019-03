Der Zwingli des Islam

Doch nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam gab es Reformatoren. Ein prominentes Beispiel als Erneuerer des schiitischen Islam ist Ali Shariati. Der 1933 im Nordosten Irans geborene Intellektuelle entwickelte eine Theorie, wie sich der Islam modernisieren könne. Seine Ideen sind auch vor dem Hintergrund des jahrzehntelang im Iran herrschenden Schah-Regimes zu verstehen. Dieses führte zwar einerseits Reformen durch, verwestlichte aber andererseits das auf seine Geschichte stolze Land.

So pflegte der iranische Monarch enge Beziehungen zu den USA, was mit der Präsenz von US-Militärberatern einherging. Sie und ihre Angehörigen genossen im Iran diplomatischen Schutz und unterstanden nicht dem iranischen Gesetz. Gleichzeitig wurde das Schah-Regime ab den 1960er Jahren immer repressiver und der iranische Geheimdienst verfolgte iranische Oppositionelle. Viele Iraner fühlten sich wie Fremde im eigenen Land.

Angewidert durch diese Zustände, lehnte sich Shariati in seinen Schriften und Reden gegen die weltliche und geistliche Obrigkeit auf. In einer religiösen Familie aufgewachsen, sah er in der Religion ein Mittel, die Lage im Iran zu verändern und die iranische Gesellschaft sozialer und gerechter zu machen.

Glaube mit Erkenntnis verbinden

Gemäss Shariati sollte der islamische Glaube einerseits auf dem Individuum beruhen und andererseits gesellschaftsorientiert und am Gemeinwohl ausgerichtet sein. Er kritisierte, der Islam werde im Iran nur noch oberflächlich und ohne Bewusstsein und Reflexion gelebt, wofür Shariati die klerikale Oligarchie verantwortlich machte. Der iranische Intellektuelle, der an der Sorbonne in Paris doktorierte und dort auch mit dem Philosophen Jean-Paul Sartre zusammentraf, sah als Voraussetzung für eine erfolgreiche Reformation des Islam, den individuellen Glauben und damit die Eigenverantwortung zu stärken. Nur indem jedes Individuum den islamischen Glauben verinnerliche, könne man das in islamischen Ländern viel diskutierte Dilemma lösen, dass die Religion den zivilisatorischen Fortschritt verhindere. Shariati argumentierte, dies sei in Europa durch die Reformation gelungen.

Für den persischen Denker war zentral, den Glauben mit der Erkenntnis und der Wissenschaft zu verbinden. Und er war überzeugt, dass die Erkenntnis zusammen mit der Liebe zur Gemeinschaft konstitutive Elemente des schiitischen Glaubens seien. Shariati suchte so mit Hilfe des Islam einen dritten Weg zwischen den zur Zeit des kalten Krieges sich bekämpfenden Modellen des westlichen Kapitalismus und des Kommunismus. In beiden sah er keine Alternative, da sie die Menschen ausbeuteten und materialistisch ausgerichtet seien.