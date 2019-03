Der Mittelstand fährt am wenigsten Zug und Bus

1. In der Stadt das Tram, auf dem Land das Auto

Gerade rund um grosse Städte wie Zürich, Bern und Basel nutzen sehr viele Personen den öffentlichen Verkehr. In der Region Zürich wird der öffentliche Verkehr für 31 Prozent der Wege genutzt. In Basel liegt diese Zahl bei 25 Prozent. Im Gegensatz dazu wird zum Beispiel im Kandertal im Berner Oberland der ÖV nur zu 4 Prozent genutzt. Die Regel: Je städtischer und dichter die Region, desto mehr öffentlicher Verkehr.

Diese Zahlen sind jeweils meist höher, wenn man die zurückgelegten Strecken in Kilometern zugrunde legt. In der Stadt Zürich heisst das zum Beispiel: Zwar werden nur 31 Prozent der Fahrten mit dem ÖV absolviert, was aber 45 Prozent der gesamten Distanz entspricht.

2. Deutschschweizer fahren lieber ÖV als Romands und Tessiner

Die Studie kommt zum Schluss, dass bei gleicher Qualität des öffentlichen Verkehrs in der Westschweiz und im Tessin der öffentliche Verkehr weniger genutzt wird als in der Deutschschweiz. Die Studienautoren kommen zum Schluss, dass es einen kulturellen Unterschied in der Nutzung der Verkehrsmittel zwischen Deutschschweiz einerseits und Romandie und Tessin andererseits gibt.