Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Idee eines wahren, inneren Selbst auch zum Glauben an die innere Schöpferkraft. So begann die Karriere der Kreativität in Verbindung mit Authentizität im Sinne von Echtheit und Aufrichtigkeit der Person. Und nichts, nicht mal “Gesundheit” oder “Nachhaltigkeit”, sind heute so gefragt wie „Authentizität“. Das Heilsversprechen der Identitätsgewissheit führte dazu, dass das Distinktionskapital künstlerischer Ideale wie Autonomie und Ausdruck und Einzigartigkeitzum Fixpunkt einer neuen Mittelklasse geworden ist, diesich von den Werten der Besonderheit, des Authentischen und Aussergewöhnlichen leiten lässt. Sagt der Soziologe Andreas Reckwitz. Und der Konsumforscher Wolfgang Ullrich weist darauf hin, dass sich diese Wertepräsentation vollzieht im Rahmen der Inszenierung eines bewusst geführten Lebens mit ausgesuchten Produkten und gutem Design. Die Inszenierung selbst hat ebenfalls wiederum möglichst kreativ zu erfolgen.

Man kann die Auf- oder Umwertung der Kreativität zu einer marktgängigen Tugend auch als Reaktion auf die sogenannte Künstlerkritik am Kapitalismus verstehen. Im Gegensatz zur Sozialkritik, die in erster Linie soziale Ungleichheiten moniert, setzt diese Künstlerkritik an der Autonomie und Selbstbestimmung des Individuums an. Sie hat ihren Ursprung in der Lebensform der Bohème und kritisiert am Kapitalismus seit Beginn der Moderne die Entzauberung und Abstumpfung. In der uns umgebenden Spätmoderne sind nun die künstlerischen Bedürfnisse sowohl der Konsumenten wie der Arbeitskräfte nach Selbstbestimmung und Freiheit insofern ins System inkorporiert worden, als der neue Geist des Kapitalismus in seinen Management- wie Vermarktungsansätzen Eigenschaften wie Autonomie, Spontaneität, Mobilität, Kreativität oder Soziabilität als Erfolgsfaktoren betont. Dabei wird die hedonistische Selbstverwirklichung, bei der „Kreativität“ eine wichtige Rolle spielt, vomspätmodernen Subjekts regelmässig ebenfallsnach den Massgaben einer asketischen Arbeitsethik erledigt. So dass mir dafür der Begriff eines „protestantischen Hedonismus“ nicht unpassend zu sein scheint.

Dies ist aber nicht die einzige ironische Volte. Eine weitere besteht darin, dass wir zwar einerseits alle selbstverwirklichend kreativ sein sollen, von morgens bis abends, aber andererseits dem Künstler immer weniger gestattet wird. Falls es das künstlerische Leben als Ausweg aus marktlogischen Verwertungszusammenhängen jemals gegeben hat, wird dieser Ausweg enger und enger. Mit anderen Worten: Dem Künstler scheint heute viel weniger erlaubt, er wird nicht mehr, wie seit der Renaissance und noch im 20. Jahrhundert, als Ausnahmeexistenz betrachtet, der Transgressionen zustehen. Wer sich nicht ordentlich benimmt oder benommen hat, riskiert, die Oscars nicht mehr moderieren zu können oder aus Filmen rausgeschnitten zu werden oder auch posthum im Museum wieder abgehängt zu werden. Soviel zum Fetischcharakter der Kreativität als Ware.

