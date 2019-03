Um sich draussen wohlzufühlen, wünschen wir uns schön und individuell gestaltete Rückzugsorte, die Geborgenheit bieten. Solche Lieblingsplätze im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon können zufällig entstehen, meist sind sie aber das Resultat sorgfältiger Planung und Einrichtung. Die Qualität von Gartenmöbeln ist für die Gestaltung des Aussenbereichs enorm wichtig – und heute stehen diese der Inneneinrichtung in nichts mehr nach. Mit jedem Frühling folgen neue innovative Materialien in Form von Stoffen, Innenpolsterungen und neuen Geflechtarten, welche das Wohnen im Freien revolutionieren. Entdecken Sie die aktuellen Gartenmöbel-Trends an der Giardina – dem grössten Gartenerlebnis Europas – vom 13. bis 17. März in der Messe Zürich.