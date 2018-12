Das noble Sitzungszimmer der Stadtregierung

In unserem Adventskalender öffnen wir heute die Tür zu einem Zentrum der Macht. Zum Sitzungszimmer des Stadtberner Gemeinderats. Die graue Tür befindet sich im Erdgeschoss des Erlacherhofs, des Sitzes des Stadtpräsidenten.

Ein Bär für den Chef

In der Mitte des Saals steht auf einem Teppich ein grosser Holztisch. Rund um den Tisch stehen sechs gleiche Polsterstühle. Genauer gesagt sind sie fast gleich. Der Stuhl des Stadtpräsidenten unterscheidet sich durch ein kleines Detail von den anderen: Oben an der Lehne ist ein kleiner Bär ins Holz geschnitzt. An den Sitzungen der Stadtregierung sitzt Alec von Graffenried jeweils oben am Tisch, die übrigen Mitglieder des Gemeinderats an dessen Längsseite.