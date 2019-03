Was schreckt Menschen davor ab, Erste Hilfe zu leisten?

Fast immer ist es die Angst, etwas falsch zu machen. Und viele Leute fürchten auch, für Fehler haften zu müssen.

Der Gedanke klingt ja berechtigt.

In Wahrheit ist es so: Wenn man Erste Hilfe leistet oder es auch nur versucht, ist man so gut versichert wie sonst nie. Ersthelfer sind automatisch unfallversichert.

Erfahrener Ausbilder

Peter Sefrin, 77, ist Bundesarzt beim Deutschen Roten Kreuz. Seit 55 Jahren bildet er Ersthelfer aus. Der emeritierte Professor für Anästhesiologie empfiehlt, alle fünf, sechs Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Foto: Clemens Bilan/DRK

Was kann man denn falsch machen?

Das einzig Falsche ist, nichts zu tun. Ich erinnere mich an eine Geschichte, bei der ein Mann starb. Es war nur ein leichter Autounfall, aber weil er nicht richtig angeschnallt war, prallte er mit dem Kopf gegen die Scheibe und verlor das Bewusstsein. Man hätte nur den Gurt lösen und seinen Kopf nach hinten überstrecken müssen, dann hätte er überlebt.

Wie schwer eine Verletzung ist, sieht man als Laie nicht. Irgendwo müssen die Ängste und Hemmungen ja herkommen.

Die Menschen denken bei Erster Hilfe oft an extreme Verkehrsunfälle und Reanimation. Das überfordert sie. Tatsächlich wird Erste Hilfe am häufigsten zu Hause gebraucht – bei Blutungen, Atemnot oder Bewusstlosigkeit. Es ist wichtig, zu wissen, wie die stabile Seitenlage geht, ausserdem einen Druckverband anlegen und, auch wenn es zu Hause seltener vorkommt, eine Herzdruckmassage ausführen zu können.

In Norwegen haben die Menschen weniger Angst, gerade vor einer Reanimation. 70 Prozent der Ersthelfer dort beginnen sofort mit einer Wiederbelebung.

Ja, wir zögern mehr. Das liegt daran, dass der Erste-Hilfe-Kurs meist viele Jahre zurückliegt. Natürlich ist man dann unsicher und muss sich erst einmal erinnern: Was tue ich jetzt? Dabei geht wichtige Zeit verloren. Einige Menschen sind in so einer Akutsituationen nahezu gelähmt, wie Salzsäulen, und vergessen die Notrufnummer 112. In Skandinavien ist das ganz anders. Bereits Kinder können reanimieren, weil sie es in der Schule lernen.