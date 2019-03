Warum werden mir nach dem Schauen eines 11.-September-Beitrags Sendungen von Infowars empfohlen? Warum hat Youtube diese Radikalisierungstendenz?

Guillaume Chaslot, meine Teamkollege, der bei Youtube die Vorschlagsfunktion mitgebaut hat, hat das kürzlich erklärt: Weil die künstliche Intelligenz von Youtube die Nutzungszeit maximieren will, nimmt sie Powernutzer als Vorbild. Sie kopiert deren Verhalten. Und verstärkt es so. Kurz gesagt, lernt die KI von Freaks. Und die schauen extreme Inhalte.

Die Popularität von Verschwörungstheorien ist also maschinell produziert. Dieser Supercomputer – ist das eine künstliche Intelligenz?

Genau. Manche fürchten ja, dass die KI zu einem Terminator wird, der uns alle tötet. Andere fürchten den Moment der «Singularität», in dem die Computer schlauer sind als wir. Was alle übersehen, ist, dass Maschinen etwas ganz anderes machen: Die Youtube-KI versucht nicht, dich zu töten, sie ist auch nicht schlauer als du, sie hat einfach deine Schwäche identifiziert: Sie weiss, was du als Nächstes schauen willst.

Noch vor wenigen Jahren rannten alle die Rolltreppen ungeduldig hinunter, heute stehen alle still, weil sie in ihre Telefone starren. Was hat das für Auswirkungen?

Das Problem entfaltet sich in zwei Schritten. Das erste Problem ist, dass ich heutzutage sinnbildlich einen Stecker in die Rückseite deines Hirns stecken und dich an die Maschine anschliessen kann. Das heisst, ich kann dich süchtig machen. Das zweite Problem ist, was ich in deinen Kopf pumpe. Rund siebzig Prozent von dem, was die Leute auf Youtube sehen, sind Youtube-Empfehlungen. Wegen der genannten Radikalisierungstendenz der KI kann das theoretisch eine ganze Gesellschaft aufhetzen. Aber die KI hat keine Ahnung davon. Sie versteht nicht die Inhalte der Videos, die sie empfiehlt.

Sie haben früher für Google gearbeitet und dort an genau solchen Manipulationsmethoden gebastelt.

Ich habe am Stanford Persuasive Technology Lab studiert, da lernen angehende Ingenieure, wie digitale Überzeugungstechniken funktionieren. Man studiert Verhaltensforschung, Konditionierung von Hunden – so etwas. Es geht um die Fähigkeit, Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen zu beeinflussen, ohne dass die Nutzer es unbedingt wissen. Es geht da aber nicht um Politik. Eher um Konsum oder Netzverhalten. Bei Google war ich dann Produktmanager für Gmail. Ich arbeitete an den task lists, den Aufgabenlisten, die Menschen helfen sollen, das, was sie sich vornehmen, auch zu erledigen. Ich merkte aber bald, dass Gmail die Leute eher ablenkt als entlastet. Und dass Firmen wie Snapchat und Facebook begannen, das auszunutzen.

Was genau war daran heikel?

Gmail funktioniert wie ein Spielautomat, es aktiviert unsere steinzeitlichen Instinkte, auf Neues zu reagieren. Google hatte unfreiwillig etwas geschaffen, das süchtig machte – und ablenkte: die reinploppenden E-Mails, der Ton, die Farben. Firmen wie Facebook bemerkten das und begannen, diese Effekte auszunutzen für ihre E-Mail-Benachrichtigungen über Aktivitäten auf deiner Facebook-Page. Die Effekte wurden zu einer Waffe im Kampf um die Aufmerksamkeit der Leute.