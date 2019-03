Das Geld gehört allen

Geld verliert an Macht

Philippe Wietlisbach war beim Einzug ins Hubelgut Student und trug kaum etwas zur Finanzierung bei. Als Lehrer gehörte er später zu den Grossverdienern in der WG. Jetzt hat er den Lehrerjob an den Nagel gehängt und sich als CBD-Hanf-Unternehmer selbständig gemacht. Und dies ohne Existenzängste, «denn sieben Personen können Einkommenslücken viel einfacher ausgleichen, als wenn man allein oder zu zweit ist», sagt er. Mitbewohner Jannik Böhm, 31, der neben ihm auf dem Sofa sitzt, nickt. Der selbständige Sexualpädagoge besuchte 2012 mit seiner Partnerin Lena Feldmann und Freund Raffael Wüthrich einen Vortrag der Kommune Niederkaufungen aus Deutschland, einer der grössten und bekanntesten Gruppen in Europa, die in einer gemeinsamen Ökonomie leben. Danach war dem Trio klar: «Das wollen wir auch: Solidarisch in einer Gruppe leben und das Geld an Macht verlieren lassen.»

Grosser Ausbau geplant

Die WG Hubelgut hat sich 2017 der Wohnbaugenossenschaft «Solidarisch Wohnen» angeschlossen. Im Mai 2019 wird sie mit dem drei Millionen Franken teuren Ausbau eines Bauernhauses in Urtenen-Schönbühl BE beginnen, damit dort in eineinhalb Jahren rund 30 Personen einziehen können. Gesucht ist Unterstützung durch solidarische Menschen: als freiwillige Helfer, mit Werkzeug (Leihgaben), ökologischen Baumaterialien oder als fest angestellte Handwerker. Die Genossenschaft bietet auch Geldanlagen in Form von verzinsten Darlehen oder Genossenschaftsanteilscheinen: www.unserhausprojekt.ch

Sie suchten Interessierte, zogen 2014 als WG ins Hubelgut, starteten 2016 mit dem gemeinsamen Guthaben – und beginnen im Mai mit dem Umbau ihres neuen Hauses in Urtenen, das sie als Genossenschaft kürzlich gekauft haben. Sie wollen den leer stehenden Ökonomieteil auf drei Stockwerken ausbauen und die Gemeinschaft auf 23 Erwachsene plus Kinder erweitern. «Damit geht für uns ein Traum in Erfüllung», sagt Böhm. Die neuen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner werden ihre Einkommen jedoch nicht sofort aufs gemeinsame Konto einzahlen, vielleicht auch gar nie. Wieder wollen sich alle Zeit lassen, um einander kennen zu lernen. «Die gemeinsame Ökonomie ist eine grössere Bindung, als einfach zusammen zu wohnen», sagt Jannik Böhm. Sie sei vergleichbar mit einer Ehe. «Und das geht nur mit viel Vertrauen.»