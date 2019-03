Livestream vom Spiel Wacker Thun gegen den BSV Bern in der Lachenhalle in Thun. Quelle: wackertv.ch

In der Lachenhalle steigt um 19.30 Uhr das bereits fünfte Berner Handball-Derby der Saison. Gast BSV Bern peilt dabei den ersten Sieg an, nachdem er dreimal unterlag und im ersten Aufeinandertreffen in der Schlussminute den Ausgleich kassiert hatte. Wacker Thun befindet sich in der Krise: Der Meister verlor seine letzten vier Spiele.