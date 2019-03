Aber was sind bei den Menschen im mittleren Alter die Faktoren, die dazu führen, dass man solche Eingriffe wirklich in Betracht zieht und sie auch machen lässt? Diese Frage trieb Forscher der Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois um. Im Rahmen einer sogenannten Beobachtungsstudie, deren Ergebnisse in der Fachpublikation «Jama Dermatology» publiziert wurden, befragten sie 511 Patienten, die sich einer oder mehreren solchen Behandlungen unterzogen hatten.

Botox soll glücklich und selbstbewusst machen

Es waren mehrheitliche Frauen (86 Prozent), von denen 56 Prozent 45 Jahre oder älter waren. Die Studienteilnehmer waren sehr gebildet: 92 Prozent waren Hochschulabsolventen. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) hatten schon zwei oder mehr Behandlungen. Neben dem allgemeinen Wunsch nach einem ästhetischen Erscheinungsbild, nach schöner Haut und einem jugendlichen, attraktiven Aussehen, wurden vor allem auch Motive in Zusammenhang mit körperlicher und psychischer Gesundheit genannt. So erwähnten 53 Prozent das Vermeiden einer Verschlechterung des körperlichen Zustandes als Grund für Schönheitseingriffe. Faktoren des psychosozialen Wohlbefindens, etwa der Wunsch, «sich glücklicher und selbstbewusster zu fühlen oder die gesamte Lebensqualität zu verbessern», wie es in der Studienzusammenfassung heisst, nannten 67 Prozent der Befragten. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass auch Psychiater Botox verwenden, um depressiven Patienten zu einem besseren Selbstwertgefühl verhelfen wollen. Und 55 Prozent nannten als Grund für die Eingriffe auch, dass sie im Job gut aussehen wollen. Und sich so mehr Erfolg versprechen.

Eine Tendenz, die in der Schweiz (noch) nicht spürbar sei, sagt die Schönheitschirurgin Gertrude Beer. «Ich habe den letzten Sommer über meine Patienten befragt, warum sie sich Botox injizieren lassen. Niemand bei uns nannte das Geschäftsleben als primären Grund, alle sagten, sie würden es machen, damit sie sich persönlich besser fühlen.» Am stärksten sind auch laut dem Fazit der amerikanischen Forscher ganz persönliche Motive: Man will nicht unbedingt anderen besser gefallen, sondern vor allem sich selber.

Der Beitrag Botox als Wohlfühl-Elixier? erschien zuerst auf Von Kopf bis Fuss.