In Genf ist am Freitag ein neuer Bombardier-Doppelstockzug mit dem Namen der Stadt eingeweiht worden. Am Rand der Feier waren jedoch wie erwartet die Probleme bei der Inbetriebnahme des Pannenzugs das Hauptthema.

SBB-Chef Andreas Meyer gab sich erneut optimistisch. Er sei zuversichtlich, dass die wegen Pannen und Lieferverzögerungen in die Schlagzeilen gekommenen FV-Dosto-Züge von Bombardier bei der nächsten Fahrplanänderung im Dezember bereit sein würden.

Eine Frist für die Inbetriebnahme gibt es jedoch weiter nicht. Meyer wiederholte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA früher gemachte Aussagen. «Wir möchten keine Serie von Ankündigungen und Versprechungen machen, wann diese Züge in welchem Umfang und auf welchen Linien eingesetzt werden», sagte er.