«Böse Fette schleichen sich wie Trojaner ein»

Noch nie gab es so viele unterschiedliche Ernährungstheorien wie heute, und die meisten Menschen sind entsprechend verunsichert. Der Untertitel Ihres Buchs «Ran an das Fett» lautet: «Heilen mit dem Gesundmacher Fett». Ist Fett jetzt der neue Heilsbringer?

Das Problem der heutigen Zeit: Es wird überall sehr viel über Ernährung geschrieben. Grundsätzlich ist der solide Rat, weniger einfache Zucker und Kohlenhydrate zu verzehren, sinnvoll und mittlerweile auch in der breiten Masse mehr oder weniger angekommen. Was leider noch komplett unterschätzt oder gar nicht geschätzt wird, ist der clevere Einsatz von gesunden Fetten in der täglichen Ernährung. Seit über zwanzig Jahren arbeite ich mit gesundem Fett als elementarem Baustein meiner Heilmethode. Und es zeigt sich, wie auch der moderne Stand der Ernährungswissenschaft belegt, dass gutes Fett nicht Unheilsbringer ist, sondern – ausgeklügelt eingesetzt – das weit unterschätzte Potenzial hat, chronisch degenerativen Krankheiten vorzubeugen, sie zu lindern oder zu heilen.

Doc Fleck

Dr. Anne Fleck, 46, deutsche Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, ist spezialisiert auf Ernährungs- und Präventivmedizin sowie Naturheilverfahren. Sie ist bekannt durch ihre TV-Sendungen und mehrere Bestseller wie etwa «Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode» oder «Die 70 einfachsten Gesund-Rezepte». Fleck gilt in Deutschland als Pionierin, indem sie moderne Medizin mit individueller Ernährungsmedizin und Naturheilverfahren verbindet. In ihrem neuesten Buch «Ran an das Fett» befasst sie sich ausführlich mit dem Heilpotenzial durch gesunde Fette. Anne Fleck lebt und arbeitet in Hamburg.

Um welche Krankheiten geht es da?

Durch gesunde Fette, die die Zelle als kleinste Einheit des Körpers renovieren, lassen sich Krankheiten von A wie Aknepickel bis Z wie Zahnfleischbluten positiv beeinflussen und gegebenenfalls auch heilen. Exzellente Erfolge gibt es vor allem bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes Typ 2, Insulinresistenz, nicht alkoholischer Fettleber, Reflux, Gastritis, chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, Hautkrankheiten wie Schuppenflechte, Neurodermitis, Rosazea, neurodegenerativen Krankheiten wie Depression, ADHS, Chronic Fatigue, Fibromyalgie und vor allem bei entzündlichen Krankheiten wie Multiple Sklerose und Krankheiten des entzündlich-rheumatischen Formenkreises sowie auch in der begleitenden biologischen Therapie bei Krebsleiden.

«Mit qualitativ gutem Fett kann man ein enormes Heilpotenzial der Zellen fördern.»

Was bewirken gute Fette, was die weniger guten?

Entscheidend für den Einsatz von Fett ist die Qualität der verwendeten Fette. Und selbstverständlich die individuell passende Dosis. Denn jeder Mensch ist anders und isst anders. Es gibt in der Tat gutes Fett, das die Gesundheit stärkt, und schlechtes Fett, das «killt». Fette sind ein elementarer Baustein der Zellen, der kleinsten Einheiten des Körpers. Die Zellmembran, quasi die Ritterrüstung der kleinsten Einheit des Körpers, besteht vornehmlich aus Fett. Sie garantiert für Ordnung und Stabilität und hält die Zelle beweglich und kommunikativ. Die Funktion der Zelle ist von der gesunden Beschaffenheit der Zellmembran abhängig. Daher ist die Qualität der Nahrungsfette, die wir Menschen verzehren, so bedeutend. Die weniger guten Fette sind die Transfette aus industrieller Fertigung, etwa aus Fertigprodukten wie Backwaren oder Chips. Der Körper kann sie nicht als «böse» Fette identifizieren, deshalb bauen sie sich wie Trojaner in die Zellmembran ein und schaden der Zelle. Mit qualitativ gutem Fett, das den Körper auf dieser kleinsten Ebene erreicht, kann man ein enormes Heilpotenzial der Zellen fördern.

Gibt es ein einfaches Rezept, wie man die guten von den schlechten Fetten unterscheiden kann?

Ja. Ich versuche meinen Patienten und Lesern im Dschungel der Fakten einfache Regeln in die Hand zu geben. Zum einen: Ölkauf ist Vertrauenssache. Und zum anderen: Etiketten lesen ist wichtig. Entscheidend sind die Qualität der für die Produktion verwendeten Rohstoffe und die Verarbeitung. Die geheimen, kryptischen Botschaften auf Etiketten oder auch die fehlenden Informationen sollte man interpretieren können.