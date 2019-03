Bitte keine Floskeln mehr

Bei der Deutschen Bahn, mit knapp 200'000 Mitarbeitern einem der grössten Arbeitgeber in Deutschland, konnten sie die Worthülsen nicht mehr sehen. Ein Anschreiben sei nicht nur für die Bewerber «manchmal mühsam, sondern auch für uns in der Regel wenig aussagefähig», sagt DB-Personalvorstand Martin Seiler. Seit Oktober brauchen angehende Auszubildende und dual Studierende ihren Bewerbungsunterlagen kein Anschreiben mehr voranstellen. Bei der Zielgruppe scheint das gut anzukommen: Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es seit der Änderung rund zehn Prozent mehr Bewerbungen für Ausbildungs- und Studienplätze erhalten habe als im Vorjahreszeitraum. Kommt die Bewerbung in Zukunft also ohne «Belastbarkeit und Loyalität» aus?

«Die Kandidaten erwarten heutzutage einen minimalen Aufwand bei einer Bewerbung.»Katrin Klein, Recruiterin bei Henkel

So manche Zahl spricht dafür. 55 Prozent der Menschen empfinden das Anschreiben als grösste Hürde bei der Suche nach einem neuen Job, zeigte eine Befragung eines Onlineportals. Insbesondere Nichtakademikern bereitet es wenig Freude, ihre Motivation in Worte zu fassen: Sie vergleichen diese Aufgabe mit dem Besuch beim Zahnarzt oder einer Strafarbeit in der Schule. Das zweifelhafte Vergnügen beruht auf Gegenseitigkeit. In einer Studie des Personaldienstleisters Robert Half gaben 59 Prozent der befragten Unternehmen an, inzwischen auch Bewerbungen ohne Anschreiben zu akzeptieren. Der Grund: Es stehe oft nichts Erhellendes drin. Wenn sich im Anschreiben jeder die gleichen Eigenschaften zuschreibt, kann man sich gleich auf die harten Fakten aus dem Lebenslauf konzentrieren.

Die Hürden senken



Der aus ihrer Sicht fehlende Mehrwert ist nur ein Argument der Unternehmen, die das Anschreiben nicht mehr zur Pflicht machen oder es ganz abgeschafft haben. Beim Konsumgüterhersteller Henkel können Bewerber seit 2017 selbst entscheiden, ob sie nur einen Lebenslauf und Zeugnisse einreichen, oder auch ein Anschreiben. «Die Kandidaten erwarten heutzutage einen minimalen Aufwand bei einer Bewerbung», sagt Katrin Klein, die das Recruitment bei Henkel leitet. Gleichzeitig wolle man als Unternehmen so schnell wie möglich auf Bewerbungen reagieren.

In einer Zeit, in der jedes dritte Unternehmen seine Lehrstellen nicht besetzen kann und in der IT-Experten, Ingenieurinnen, Köche und Krankenschwestern sehnsüchtig gesucht werden, scheint es durchaus sinnvoll, die Hürden für Bewerber zu senken. So war es auch im Fall der Bahn: In den kommenden zehn Jahren gehen dort mehr als 40 Prozent der Beschäftigten in den Ruhestand. Um demnächst nicht ohne Personal dazustehen, braucht die Bahn allein in diesem Jahr 22'000 neue Mitarbeiter, davon 4000 Auszubildende und 400 dual Studierende. Wer es den potenziellen neuen Mitarbeitern leichter macht, sich zu bewerben, bekommt auch mehr Lebensläufe zugeschickt – diese Logik scheint bei der Bahn aufzugehen.

Wenn es kein Anschreiben gibt, entscheiden womöglich doch Noten und Zeugnisse.

Doch wer das Anschreiben abschafft, bringt sich andererseits auch um eine Möglichkeit, die Bewerber genauer einzuschätzen, sagt Carina Braun, Professorin für Personalmanagement an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. «Floskeln bringen natürlich gar nichts», sagt Braun, trotzdem glaubt sie nicht, dass das Anschreiben keinen Mehrwert liefert. «Ein tabellarischer Lebenslauf ist sehr standardisiert», sagt sie, im Anschreiben hingegen zeige sich, «wie intensiv sich die Bewerber mit der Ausschreibung auseinandergesetzt haben, was sie sich von einer Stelle erwarten und wie sie sich selbst darstellen.»