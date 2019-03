8. Können auch Männer von Scheidenpilz betroffen sein?

Ja, auch Männer können befallen sein, zeigen aber meistens keine Symptome. Leidet eine Frau unter chronischem Scheidenpilz, ist es ratsam, auch beim Mann Penis und Sperma zu untersuchen. Sind Erreger nachweisbar, ist eine Mitbehandlung empfehlenswert.

9. Wann muss ich zum Arzt?

«Scheidenpilz ist bei einer gesunden Frau ungefährlich, einfach lästig und teils schmerzhaft», sagt Fäh. «Wenn man die Symptome kennt und schon einmal davon betroffen war, reicht ein Besuch in der Apotheke.» Bei einer Schwangerschaft oder einer Immunschwäche (beispielsweise bei einer HIV- oder Autoimmunerkrankung) wird aber dringend empfohlen, sich ärztlich untersuchen zu lassen. «Wenn eine Frau häufig betroffen ist, wird ebenfalls eine ausführliche Beratung empfohlen. Oft helfen einfache pflegerische Massnahmen sowie die regelmässige Anwendung einer vaselineartigen Creme.»

10. Wie kann ich einem Scheidenpilz vorbeugen?

Die Erreger fühlen sich in einem feuchtwarmen Milieu besonders wohl, darum ist es wichtig, sich nach dem Waschen gut abzutrocknen. Von häufigen Schaumbädern, Intimsprays oder parfümierten Seifen wird abgeraten, denn sie schaden dem natürlichen Schutzmechanismus der Scheide. Ist man öfter betroffen, sollte man auf eng anliegende, synthetische Kleidung verzichten, sich zuckerarm und ballaststoffreich ernähren sowie die Unterwäsche zweimal täglich wechseln und bei 95 Grad waschen.

11. Wie hilfreich sind Hausmittel wie in Joghurt getränkte Tampons?

Milchsäurebakterien, wie sie im Joghurt vorkommen, können einem Pilz vorbeugen, indem sie die natürliche Scheidenflora aufrechterhalten. «Dieses Hausmittel wurde früher oft angewendet, ich wäre hier aber zurückhaltend», sagt die Ärztin. Denn Pilze entwickeln sich besonders gut in einem feuchten und zuckerhaltigen Milieu, und genau das wird mit dem Einführen des Joghurts erreicht.

Frauen suchen vergeblich nach Pilzmitteln



Seit mehreren Monaten haben Apotheken Mühe, die üblichen Medikamente gegen Scheidenpilz zu erhalten. Frauen suchen nun online Rat.

Nicole Döbeli

«Es ist keine Frage, liebe Ladys, es gibt in der Apo keine Canesten-Produkte mehr», so beginnt eine Nachricht auf der Social-Media-App Jodel.

Im Kanal #askladies tauschen sich Frauen anonym darüber aus, was sie im Falle eines Scheidenpilzes tun sollen, denn an Medikamente zu kommen, ist derzeit schwierig.

«Gyno-Canesten wird seit September nicht mehr geliefert und man kann nicht so einfach ausweichen», heisst es in der Apotheke Meier in der Altstadt von Winterthur.

Auch keine Generika mehr

Gyno-Canesten mit dem Wirkstoff Clotrimazol wird üblicherweise als Kombination aus Vaginaltablette und Creme verkauft und ist eines der gebräuchlichsten rezeptfreien Medikamente gegen eine Pilzinfektion.

Drei Viertel aller Frauen sind davon zumindest einmal im Leben betroffen. Eine Packung Gyno-Canesten kostet rund 20 Franken. Auf der Website des Mittels, das vom Pharmaunternehmen Bayer vertrieben wird, heisst es: «Es bietet die Möglichkeit, Scheidenpilz in Eigenregie und in vertrauter Umgebung zu behandeln.»