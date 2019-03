Beste Feinde

Im Januar 2015 führte man bei Snapchat, der Messaging-App für Jugendliche, den neuen Service Snapchat Discover ein. Die App stellte anerkannte Verlage vor, darunter etablierte Marken wie Cosmopolitan, The Daily Mail, National Geographic und Vice. Was fehlte, war jedoch ein direkter Link zu den Websites der Verlage. Zu sehen waren lediglich schöne Hochglanzversionen einiger ihrer Artikel, die jedoch exklusiv innerhalb der Plattform bereitgestellt, veröffentlicht und monetarisiert wurden. Diese Messaging-App wurde zwar kaum von Personen über 21 Jahren genutzt. Doch mit der Einführung von Discover läuteten bei Verlagen und bei den Konkurrenten von Snapchat aus dem Silicon Valley die Alarmglocken.

Über Nacht änderten die Verlage ihre Politik: Sie betrachteten die Social-Media-Plattformen nicht mehr als Multiplikatoren für den Traffic, sondern als Nutzniesser ihrer eigenen Arbeit, da diese die Artikel der Zeitungen wiederveröffentlichen, als wären sie der Verlag. Eine leitende Führungskraft von Facebook zeigte mir seinerzeit die relativ unscheinbare Snapchat-Seite, und sagte dazu: «Das raubt mir nachts den Schlaf». Bald wurde klar, warum. Auf Snapchat schnellten sowohl die Werte für die Seitenaufrufe als auch für die Nutzungszeit der App bei den jüngeren Nutzern in die Höhe. Verlage forderten lautstark, ebenfalls am Snapchat-Experiment teilnehmen zu dürfen, und Wettbewerber wie Facebook und Apple führten eigene Konkurrenzprodukte ein.

Tech-Giganten haben heute mehr Macht als je

Innerhalb eines Jahres hatte Facebook «Instant Articles» herausgebracht, Google hatte «Accelerated Mobile Pages» produziert, Apple hatte Apple News auf den Markt gebracht, und sogar Twitter hatte das aggregierte Angebot «Moments» veröffentlicht. Google brachte in Europa darüber hinaus die Digital News Initiative auf den Weg, eine Art Innovationsfonds für Nachrichtenmedien, mit dem einzelne Projekte mit Hunderten Millionen Euro subventioniert werden sollten, um neue Fördermodelle für den Journalismus zu erkunden.

Damals war es eine ganz neue Denkart, Technologieplattformen und den Journalismus miteinander in Verbindung zu bringen, und bisher sicherlich niemals in einer solchen Komplexität. Doch vier Jahre später dominiert dieses zentrale Paradoxon unseres Kommunikationswesens – nämlich dass in den Produkten der Gatekeeper für Informationen und für den Diskurs keine staatsbürgerlichen beziehungsweise journalistischen Werte verankert sind – sowohl die Debatte über die Zukunft des Journalismus als auch über die Zukunft der Zivilgesellschaft.

Im Jahr 2019 ist die Situation eine völlig andere. Erstens haben die grossen Unternehmen für digitale Plattformen, also Facebook, Google, Twitter, Apple und weitere, eine noch stärkere wirtschaftliche und soziale Macht als zuvor. Sowohl Google als auch Facebook sind in Bezug auf ihre Marktkapitalisierung heute etwa doppelt so gross wie vor fünf Jahren. Auch ihr Stellenwert hat sich verändert: Smartphones sind unser Fenster zur Welt. Social-Media-Apps und Such-Apps verbringen mehr Zeit mit uns als unsere Familienmitglieder und wissen daher oft mehr über uns als unsere nächsten Angehörigen. In den USA haben andere Nachrichtenplattformen wie Apple News damit begonnen, Tools und Modelle für Abonnements zu entwickeln, die den Verlagen oft extrem schlechte Konditionen bieten.