Tiefe Hürde

«Im Vergleich mit anderen Ländern ist eine Betreibung in der Schweiz günstig und effizient», sagt die auf Insolvenzrecht spezialisierte Isabelle Chabloz, Professorin an der Fernuni.ch. Das schweizerische System hat aber den Nachteil, dass beliebig Betreibungen eingeleitet werden können, selbst wenn gar keine Forderung besteht. Juristen sprechen auch von der voraussetzungslosen Betreibung. In den meisten anderen Ländern muss ein Gläubiger ein gerichtliches Verfahren einleiten und seine Forderung zumindest ansatzweise belegen. (ki)