Von Philipp Tingler (publiziert am Sun, 03 Mar 2019 04:00:16 +0000)

Einer der bewegendsten Momente der Oscars war der, als Regina King in ihrer Dankesrede den Schriftsteller James Baldwin würdigte. King gewann den Preis als beste Nebendarstellerin für den Film „If Beale Street Could Talk“, basierend auf Baldwins Roman „Beale Street Blues“ von 1974. Das Gesamtwerk von James Baldwin erscheint gerade wieder auf deutsch, verdankenswerterweise, nach „Von dieser Welt“ und „Beale Street Blues“ jetzt aktuell ein Essayband mit dem Titel „Nach der Flut das Feuer“ (das Original „The Fire Next Time“ erschien 1963). Baldwin setzt sich hier, wie in all seinen Werken, mit dem strukturellen Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft auseinander. James Baldwin ist ein klarer Denker, er steht für Eigenverantwortung und Selbstaufklärung, darin liegt die Kraft und Leidenschaft seiner Texte. Ich möchte, dass Sie ihn lesen, meine Damen und Herren. Denn: