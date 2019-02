Haben wir überhaupt einen Wertezerfall? Oder ist es nicht einfach eine Veränderung, aus der etwas Neues entstehen kann? Die beiden tauchen in das Thema ein und versuchen, die Frage aus ihrer Sicht zu beantworten. «Wenn ich merke, dass ich nichts mehr zu sagen habe, höre ich auf Musik zu machen», so das Fazit von James Gruntz. Und zu sagen hat er noch jede Menge. Zum Glück. Das ganze spannende Gespräch gibt es als Video.

Für das Jubiläumsjahr der Stiftung Diaconis sind verschiedene weitere öffentliche Veranstaltungs- und Gesprächsformate geplant, mit denen die Geschichte von Diaconis und deren heutige gesellschaftliche Relevanz gezeigt und das Lebenswerk der Schwesterngemeinschaft gewürdigt werden.

Exklusive Konzerte in der Diaconis Kirche

Zu ganz besonderen Begegnungen kommt es auch in der Diaconis-Kirche. Im Frühjahr und im Herbst finden je zwei exklusive Konzerte statt. Am Freitag, 26. April 2019, spielt James Gruntz mit dem Brass-Ensemble des Berner Symphonieorchesters (BSO), am Samstag, 27. April 2019, tritt Steff La Cheffe zusammen mit dem Percussion-Ensemble des BSO auf.

Am Sonntag, 27. Oktober 2019, trifft der preisgekrönte Schriftsteller Arno Camenisch auf Jütz und das Kammerorchester des BSO und Lorenz Pauli erzählt gemeinsam mit dem Bläserquintett des BSO und den jüngsten Streichern des Konsi Bern seine Geschichte zu der Musik «Karneval der Tiere» von Camille Saint-Saëns.

Seit 175 Jahren im Dienst der Mitmenschen

Die Geschichte der Stiftung Diaconis geht auf das im Jahr 1844 von der Patriziertochter Sophie von Wurstemberger gegründete Krankenasyl zurück. Die 1809 geborene Sophie machte bereits in jungen Jahren Krankenbesuche. Was sie brauchte, um die materielle Not anderer zu lindern, sparte sie sich vom Mund ab.