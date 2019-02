20:33 unterlagen die Thuner Pfadi Winterthur, einem in mancherlei Hinsicht angeschlagenen Club, der wegen heftiger finanzieller Probleme um seine Existenz kämpft, im Sommer und im Verlauf der Saison zentrale Spieler verloren hat und gewichtige Ausfälle verzeichnet.

Die Vorstellung des Meisters – sie war mies und phasenweise desaströs, vorab zwischen der 13. und der29. Minute, als kein einziger Treffer (!) gelang. Angefangen hatten die Berner Oberländer vor 860 Besuchern ordentlich, nach der Startphase lautete das Skore 4:4. 15 Tore kassierten sie in der Folge bis zur Pause, sehr viele davon fielen im Anschluss an technische Fehler und missratene Abschlüsse.

Ohne Selbstvertrauen ...

Dass die Zürcher aufgrund ihrer aussergewöhnlich offensiven Deckung Mannschaften vor grosse Probleme stellen können, deren Akteure verunsichert sind, ist keine Neuigkeit. Eine Erkenntnis ist vielmehr, dass die Thuner gerade ohne jegliches Selbstvertrauen agieren. Und dies ist nach den hervorragenden Darbietungen Ende 2018 und dem tollen Start ins neue Kalenderjahr mit dem Sieg beim BSV Bern nur schwer nachvollziehbar. Gewiss: Mit Nicolas Suter, Ron Delhees, Damien Guignet und Luca Linder fehlen wichtige Leute, die gerade gegen diesen Widersacher einiges hätten bewirken können. Bloss: In derselben Zusammensetzung schlug Wacker vor zwei Wochen den Kantonsrivalen.

Zum zweiten Mal in Folge verlor der Cupfinalist, erneut daheim, nachdem er Suhr 24:29 unterlegen war. Paradoxerweise ist das im Grunde nicht weiter schlimm. Selbst wenn die Oberländer all ihre verbleidenden Finalrundenpartien verlieren sollten, was kaum geschehen wird, werden sie das Playoff mit keiner schlechten Ausgangslage in Angriff nehmen.

Als Sechstklassierte träfen sie im Viertelfinal wohl auf Suhr, auf Bern oder auf St. Gallen – und damit in jedem Fall auf einen Verein, gegen den sie nicht Aussenseiter wären. Ausserdem pflegt Wacker zuzulegen, wenn es wichtig wird. Doch vielleicht ist gerade das Wissen darum die Ursache der kleinen Krise, in der sich das Team befindet. Gegen Suhr und nun gegen Pfadi mangelte es an sehr vielem, an Explosivität etwa, vor allem aber an Entschlossenheit. Die Körpersprache vieler Akteure erinnerte an das Auftreten, das gewöhnlich in Testspielen an den Tag gelegt wird.