Armee Frauen

– Sammeln von Führungserfahrung

– Knüpfen von Seilschaften

– Schulung von Teamgeist, Komplizenschaft und Gruppenverantwortung

– Direktkontakt mit Qualitätsprodukten der einheimischen Waffenindustrie

– Gleichstellungsgegnern das Maul stopfen

Zudem ist Militärdienst eine kostengünstige Alternative zu Schönheitsoperationen und teuren Fitness-Bootcamps. Nach 23 Wochen RS bei den Grenadieren sind sämtliche Problemzonen bearbeitet und man sieht aus wie wie Demi Moore in «GI Jane»: kahlgeschoren und drahtig.

Der Schweizer Armee steht mit Bundesrätin Viola Amherd eine Frau vor und über tausend Frauen leisten bereits heute freiwillig Dienst. Darüber sei das Militär sehr froh, war neulich zu lesen, denn es fehle an Rekruten. Das könnte man als folkloristischen Beitrag zum Schweizer Volkssport «Jammern auf hohem Niveau» abtun, denn unsere Nachbarländern machen keine Anstalten uns zu annektieren. Die Russen greifen westliche Demokratien lieber im Cyberspace an und die gelbe Gefahr hat sich in den Wirtschaftssektor verlagert. Wozu also die Anzahl Soldaten verdoppeln?

Ich weiss aber, was die Armee meint: Ihr fehlen brauchbare Rekruten. Also gut ausgebildete, fähige Köpfe, die sich für Führungsaufgaben eignen. Sonst muss sie weiter Neonazis, Rambo-Typen und andere geistige Glanzlichter der abendländischen Zivilisation zum Weitermachen heranziehen.

Jüdische Israelinnen sind seit der Staatsgründung 1948 zum Wehrdienst verpflichtet und Norwegerinnen aller Glaubensrichtungen seit 2014. Den jungen Schweizern traue ich ebenfalls zu, Kinder, Heim und Herd unbeschadet über jährlich drei Wochen WK der Gattin zu bringen.

Trotzdem ist mit Widerstand zu rechnen. Wenig begeistert von der Dienstpflicht für Frauen wären:

1. Die Partner. Stichwort Eifersucht. «Was! Du in einer Kompanie mit 300 Soldaten? Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich rufe jetzt den Beat an, der schreibt dich untauglich!»

2. Die Wirtschaft. Stichwort Abwesenheit. Zu den Absenzen der weiblichen Angestellten kämen jene der Väter. Leistet das Mami Dienst am Vaterland, müssten nämlich die Papis zu Hause bleiben, wenn ein Kind krank ist.

3. Die Arbeitskollegen. Stichwort Mehrbelastung. Die vorhandene Zitrone weiter auszupressen kommt Firmen billiger als Lücken im Personalbestand zu füllen.

In Norwegen funktioniere die Dienstpflicht für beide Geschlechter tadellos, befand eine Studiengruppe im Auftrag des Bundes. Das Modell könne als Vorbild dienen für die Schweiz. In Norwegen erhöht eine Militärkarriere aber auch die Chancen auf einen Job in der Verwaltung, bei der Polizei oder der Küstenwache. Die ganztägige Betreuung von Kindern ab drei Jahren ist a) selbstverständlich b) flächendeckend und c) für die Eltern kostengünstig. Der Anspruch auf bezahlte Elternzeit beträgt 59 Wochen und im «Gender Gap Report», dem Gleichstellungsreport des World Economic Forum, belegt Norwegen seit Jahren einen Spitzenplatz.

Vielleicht sollte der Bund eine Studiengruppe einsetzen, um diese Punkte auf die Schweiz zu übertragen. Dann klappt es auch mit den Frauen im Militär.

Song zum Thema: «19» von Paul Hardcastle