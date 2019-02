Sicher, es ist unhöflich, an einem Geschenk herumzumäkeln. Geschenkter Gaul und so weiter. Was aber, wenn der Schenkende für sein Geschenk in eine Kasse langt, die dem Beschenkten gehört? Denn genau das passiert, wenn die Zürcher Kantonalbank zusätzlich zur ordentlichen Gewinnausschüttung eine Sonderdividende von 150 Millionen Franken auszahlt.