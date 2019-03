Auf den Kanälen in Amsterdam fahren dieser Tage noch wenige der sogenannten Grachtenboote. Die, die fahren, sind spärlich besetzt. Die Touristensaison hat noch nicht begonnen. Doch eine spezielle Spezies von Besuchern sei in den vergangenen Wochen häufiger auf den Booten anzutreffen. «Angestellte von Firmen, welche nach Amsterdam ziehen, wollen die Stadt vom Boot aus erkunden», sagt Ron. Sie ist Kapitänin auf einem der Boote und wohnt seit Jahren in Amsterdam.