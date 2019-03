«Am Trapez sind wir komplett talentlos»

Müller – Und wir dürfen Teil dieser Show sein. Ich freue mich unglaublich, in diesem für mich völlig anderen Umfeld zu arbeiten.

«Mike wacht morgens um vier auf»: Viktor Giacobbo. Foto: Basil Stücheli

Neun Jahre lang traten Sie als Duo «Giacobbo/Müller» im Schweizer Fernsehen auf. Wie sieht Ihr Programm im Circus Knie aus?

Giacobbo – Wir lassen unsere populärsten Figuren in der Manege auftreten.

Müller – Wir verraten nur so viel: Fredi Hinz und Hanspeter Burri sind dabei.

Giacobbo – Sie passen in den Zirkus. Und wir haben Spass daran, sie zu spielen.

Was mögen Sie an diesen Figuren?

Giacobbo – Fredi Hinz ist ein komplexer Charakter. Er ist vor Jahrzehnten mal von einem Drogentrip nicht zurückgekehrt, passt trotz gutem Willen nirgends dazu und möchte ständig diskutieren. Das macht ihn sympathisch.

Müller – Und ich mag Hanspeter Burri, weil er ein lieber Kerl ist. Er erklärt die Welt, erläutert komplizierte Sachverhalte. Er macht das ein bisschen widerwillig und manchmal erfolglos.

Sie wollen in der Manege auch das Publikum einbeziehen. Was schätzen Sie am Improvisieren?

Giacobbo – Dass ich keinen Text lernen muss. In dieser Disziplin bin ich eher schlampig.

Müller – Das ist nur die halbe Wahrheit. Das Improvisieren gefällt auch den Zuschauern. Sie fühlen sich direkt angesprochen. Werden Zeugen, wenn etwas Unerwartetes geschieht.

Giacobbo – Das ist aufregender, als wenn wir bloss einen einstudierten Text abspulen.

«Wir sind ein eingespieltes Team, vertrauen uns blind.»Mike Müller

Es gab Komiker, die im Circus Knie scheiterten. Fürchten Sie sich vor dem Absturz?

Müller – Nein. Aber ich bin nervöser als Viktor, der den Auftritt im Zirkus schon kennt.

Giacobbo – Nervosität spüre aber auch ich. Das hilft mir, konzentriert zu bleiben. Wir werden immer wieder Anpassungen vornehmen müssen und werden auch mal einen schlechten Tag einziehen. Aber vor dem Absturz fürchten wir uns nicht.

Was macht Sie da so sicher?

Müller – Wir sind ein eingespieltes Team, vertrauen uns blind und können uns aufeinander verlassen. Jeder weiss, was der andere macht.

Giacobbo – Und wenn bei einem etwas schiefgeht, wenn er den Text vergisst oder einen Hänger hat, rettet ihn der andere, ohne dass das Publikum etwas mit-bekommt.

Sie werden im Wohnwagen leben. Wird dort bald Lagerkoller aufkommen?

Müller – Deswegen sorge ich mich nicht. Das Leben in einer Gemeinschaft auf engem Raum macht ja gerade den Reiz dieses Jobs aus. Wir fahren von Stadt zu Stadt, bringen den Zirkus zu den Menschen. Und wir übernachten in einer Wagenburg. Das ist grossartig.

Giacobbo – Ich freue mich auf Plätze wie die Allmend in Luzern oder den Schachen in Aarau. Je nach Spielort werde ich zu Hause übernachten. Mike und ich werden auch sonst nicht ständig aneinanderkleben. Jeder hat seinen eigenen Wohnwagen. Und eine Kaffeemaschine.

Müller – Bis zum zweiten Kaffee haben wir morgens ohnehin keinen Kontakt. Wir werden einander aber besuchen. Und ich bin sicher, dass Viktor regelmässig bei mir aufkreuzt und fragt: «Häsch mer öppis z ässe?»

Also sind Sie, Viktor Giacobbo, und nicht Ihr Kollege Mike der grosse Esser?

Giacobbo – Nein. Mike isst meist mehr als ich. Deshalb hat er immer zu essen in Vorrat.

Müller – Ich koche auch oft und gern. Deshalb werde ich ab und zu für Viktor und mich am Herd stehen.

Was bringen Sie auf den Tisch?

Müller – Einen warmen Linsensalat zum Beispiel, frische Spargeln, ein Stück Fleisch. Viktor ist nicht heikel. Er isst alles.

Giacobbo – Ich lasse mich auch gern zum Essen einladen. Auf der Tournee vor dreizehn Jahren ass ich fast nur bei den Knies. Dafür holte Fredy Knie bei mir morgens den Kaffee.

«Viktor hat für sein Alter einen recht ungewöhnlichen Musikgeschmack»: Mike Müller. Foto: Basil Stücheli

Sie spielen als Duo mit Ihren Unterschieden. Wo haben Sie Gemeinsamkeiten?

Müller – Wir haben denselben Humor. Und wir sind Klatschbasen.

Giacobbo – Wir lesen leidenschaftlich gern, geben uns Tipps für Romane und Sachbücher. Wir debattieren über Politik und haben eine ähnliche, linksliberale Haltung.

Und Sie hätten beide ein Herz für Tiere, sagten Sie.

Giacobbo – Ich liebe Tiere und interessiere mich auch für ihr Umfeld. Schaue gern Tierfilme. Und ich engagiere mich bei der Stiftung Paneco für den Schutz der Orang-Utans in Sumatra.

Müller – Wir begeistern uns beide für Evolutionsbiologie, diskutieren über Bücher zur genetischen Verwandtschaft zwischen Menschen und Affen.

Giacobbo – Wir waren auch schon öfter zusammen im Zoo, besuchten den Zürcher Zoodirektor Alex Rübel oder den Basler Gorillaforscher Jörg Hess.

«‹Ernstfall in Havanna› war die Geburtsstunde von Giacobbo/ Müller.»Viktor Giacobbo

Worin unterscheiden Sie sich?

Giacobbo – Ich schlafe länger als Mike. Mike wacht morgens um vier auf.

Müller – Das ist übertrieben. Aber ich nehme schon mal um fünf meine Kaffeemaschine in Betrieb. Ich bin früher wach als Viktor, dafür geht er später zu Bett.

Giacobbo – Mike hat ein grosses Talent, Dialekte nachzuahmen. Das geht mir ab. Und er ist technisch versiert, versteht viel von Bauwerken, Anlagen und Motoren.

Müller – Viktor dagegen kennt sich in Sachen Musik bestens aus. Für sein Alter hat er einen recht ungewöhnlichen Musikgeschmack: Er weiss alles über Indie-Rock und hat Playlists auf dem Handy, während ich im Auto noch CDs höre.

Seit Jahren arbeiten Sie zusammen. An welchen Auftritt denken Sie besonders gern zurück?

Giacobbo – An die Dreharbeiten zum Film «Ernstfall in Havanna» zum Beispiel. Im Herbst 2001 drehten wir während fünfeinhalb Wochen in Santo Domingo in der Karibik. Ganze Strassenzüge wurden in die kubanische Hauptstadt Havanna verwandelt. Wir spielten an einem exotischen Ort mit einer internationalen Crew. Das war ein unvergessliches Erlebnis.

Müller – Für mich war es der erste grosse Film. Am ersten Drehtag war ich viel zu früh auf dem Set. Ich wollte jede Minute auskosten und freute mich wie ein kleines Kind.

Giacobbo – Wir arbeiteten sechs Tage pro Woche, und dieser Einsatz hat sich gelohnt. Der Film wurde ein Erfolg. Und er war auch die Geburtsstunde von Giacobbo/ Müller. Zum ersten Mal wurden wir als Duo wahrgenommen.

Seither eilen Sie von Erfolg zu Erfolg. Welches war Ihr peinlichster Auftritt?

Giacobbo – Oh Gott. Da gibt es einige. Etwa ein paar misslungene Sendungen.

Müller – Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren in einem Einkaufszentrum auf der Bühne stand. Kaum jemand hörte und schaute mir zu. Am liebsten wäre ich im Boden versunken und musste doch weitermachen.

Giacobbo – Und ich sass 2014 im Stück «Achtung, Schwiiz!» auf einem Sofa am Bühnenrand. Da hörte ich, wie ein Mann zu seiner Frau sagte: «Du, der hat den Hosenschlitz offen.» Ich dachte: «Dummer Seich, was schwatzt der denn da?» Dann sehe ich, der Mann hat recht. Doch ich konnte den Hosenschlitz beim Spielen nicht schliessen, verlor die Konzentration und fiel aus dem Text.

Müller – Seither kontrollieren wir vor jedem Auftritt den Hosenschlitz.

Welches Ritual haben Sie sonst vor der Vorstellung?

Müller – Wir schauen einander an und sagen: «Bürschtli, du gfallsch mir.»

Giacobbo – Dann überlassen wir uns dem Publikum.