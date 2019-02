Vernetztes Zeitalter

Ein Vierteljahrhundert später, wächst das Interesse an der vorbeigerauschten Dekade. Gleich zwei Ausstellungen im Zürcher Kunstzentrum Löwenbräu beschäftigen sich gerade mit Denkansätzen aus dieser Zeit. Die Kunsthalle erinnert an die künstlerische Aktivität der «Bruderschaft der neuen Holzköpfe», einer Künstlergruppe in St. Petersburg, die 1996 bis 2002 mit versponnenen und poetischen Aktionen die Entwicklung hinterfragte, die ihr Land seit dem Systemwechsel durchmachte. Das Migros-Museum überprüft die Postulate des sogenannten Cyberfeministischen Manifesto, das 1991 von der australischen Künstlerinnengruppe Venus Matrix formuliert wurde (die Gruppe war 1991 bis 1997 aktiv).

Beide Ausstellungen mögen auf den ersten Blick wenig Gemeinsamkeiten haben. Was können schon die russischen Kunstnarren mit einem Hang zur programmatischen Begriffs-stutzigkeit mit den Vorreiterinnen des computergestützten Queer-Feminismus zu tun haben, die sich mit wehenden Fahnen in die neue körperlose Realität des vernetzten Zeitalters stürzten? Gerade weil die beiden Ausstellungen nun in Zürich in Nachbarschaft zueinander geraten sind, merkt man: sehr viel. Oder zumindest mehr, als man meint.

Mehr Schleim und Sex

Fest steht: Sowohl die Holzköpfe wie die Cyberfeministinnen schienen damals Randphänomene zu sein. Die acht russischen Performer um Vadim Flyagin herum kannten ausserhalb St. Petersburgs nicht mal Menschen in ihrem eigenen Land. Die aus Künstlern, Philosophen und Schriftstellern bestehende Gruppe (mit Inga Nagel war eine Frau dabei, sie war mit dem «Holzkopf» Sergei Spirichin verheiratet) veranstaltete ihre Aktionen mit einer fast schon nihilistischen Nonchalance: ohne Publikum, ohne Budget und ohne sich um eine propere Dokumentation zu sorgen.

Die Cyberfeministische Bewegung, die in Australien ihren Anfang nahm, war hingegen für die damalige Zeit so radikal, dass sie die meisten Menschen vor den Kopf stossen musste. Das Manifesto war ein mulitmediales Projekt von mehreren Künstlerinnen (kein Mann dabei), die neue Technologien als eine Möglichkeit sahen, die patriarchalen Normen zu durchbrechen. Das per Fax, Billboard und Flyer verbreitete Werk war ein typisches Kind der frühen Netzkultur: kollaborativ, eklektisch, drogen­selig und pornografisch. «We are the future cunt», «wir sind die zukünftige Fotze», verkündete die Frauengruppe um Josephine Starrs und forderte mehr Schleim und Sex in der sterilen Welt des Computers.