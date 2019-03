Als Mädchen verkleiden? Geht gar nicht!

Den Blick durch die Brille der Geschlechterkategorie haben wir als Gesellschaft ziemlich intus. Spätestens ab Geburt werden Kinder trennscharf in zwei Gruppen eingeteilt. Biologie, okay! Aber wie mit Biologie sozial umgegangen wird – trotz allen Gender-Diskussionen und Schauspielern, die im samtenen Abendkleid zur Oscar-Verleihung kommen –, gibt auch heute noch zu denken: Als Mutter zweier Mädchen lässt mich die Pinkifizierung schon länger rot sehen. Als Mutter eines Jungen erlebe ich inzwischen fast täglich: Auch Jungs haben es nicht besser.

„Ballett für Jungs? Iiiih!“

Vor einer Weile hatte unser Kleiner zum Beispiel viel Spass, als seine Schwester ihm ein paar Ballettschritte beibrachte. Die beiden bewegten sich selbstvergessen zu Tschaikowsky-Klängen, als zwei Nachbarskinder klingelten und für kurze Zeit Zeugen des beseelten Tänzchens wurden. Nicht lange, da entfaltete sich – noch fast zwei Jahrzehnte nach „Billy Elliot“ – die Diskussion, ob Buben Ballett machen „können“. Während unser Sohn hartnäckig die Legitimität seiner Freude am Tanz verteidigte, sagten die Gspänlis vor allem „iihh“ und „wäh“.

Ballett ist als Beispiel zu extrem? Es geht auch bodenständiger: Kürzlich erzählte er, dass ihm ein Mädchen in der Spielgruppe gesagt habe, er soll für seine Bastelarbeit nicht rot wählen. Blau passe besser für ihn, denn blau sei eine Buben-Farbe…

Was leben wir vor?

Da kollidiert knallharte Sozialisation unter Gleichaltrigen mit meiner Idealvorstellung einer Welt, in der allen alle Farben zustehen und jedes Kind, egal welchen Geschlechts, selbstverständlich und unbehelligt sein, tun und anstreben kann, was es möchte. Ob Ballett zu tanzen oder ins All zu fliegen. Und vielleicht sind es tatsächlich Gleichaltrige, die am Vehementesten dafür sorgen, dass alle in ihrer Schublade bleiben. Doch werden sie kaum mit einem Instinkt dafür geboren, jemandem Farben vorzuenthalten. Oder mit der Idee, dass sich tanzen nur für die eine Hälfte der Menschheit ziemt.

Was also leben wir auch heute noch vor? Warum zum Beispiel werden Kinder so oft zuerst als Mädchen und Buben betrachtet, anstatt vor allem als Kinder? Als das erste Wort unseres Sohnes „Auto“ lautete, hiess es, wenn auch belustigt: „Ein Bub, halt!“ Dabei läge doch einiges als Erklärung näher, als eine waghalsig vermutete Vorliebe für Ferraris in männlichen Genen. Wie wär’s mit der Dominanz des Verkehrs im Stadtbild? Zumal „Auto“ auch unter den ersten Worten unserer grösseren Tochter war. Was bei ihr aber kommentarlos registriert wurde…

Als Mädchen verkleiden? Geht gar nicht!

Vielleicht sind die Unterschiede zwischen Mädchen und Buben gar nicht so gross. Doch hebt die Gesellschaft einen metertiefen Graben aus zwischen dem Publikum von Bob, der Baumeister und Fans von Disney-Prinzessinnen. Dabei steht die Spidermanisierung der Pinkifizierung in nichts nach. Mehr noch: Während Mädchen inzwischen zum Glück auch ermuntert werden, sich abseits “typischer” Rollen zu bewegen – Feminismus sei dank – gilt für Jungs noch: Tut einer etwas, dem nur ein Hauch von „Weiblichkeit“ anhaftet, riskiert er eine soziale Schlappe.

So verteidigte unser Sohn zwar (noch) seine Freude am Tanzen und sein Recht auf Rot. Inzwischen aber hat er die Wahrung seines Rufs schon verinnerlicht: Kürzlich verbannte er eine alte Langhaarperücke aus seiner Verkleidungskiste. Ritter, Pirat, Wolf, ja auch Ente, gar Schweinchen: Alles geht. Nur als Mädchen verkleiden, das geht nicht.

Warum immer noch?

Der Beitrag Als Mädchen verkleiden? Geht gar nicht! erschien zuerst auf Mamablog.