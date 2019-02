In einem anderen Börsenspruch kommt das Wort «Idiot» zwar nicht vor, es könnte aber sein, dass es ein Idiot war, der ihn formuliert hat, so ganz von Mann zu Mann: «Die Börse heisst in Frankreich ‹La bourse›, und auch in der deutschen Sprache ist sie weiblich. Sie ist und bleibt weiblich, unergründlich, unberechenbar, launisch, von Gefühlen und Neuigkeiten stark abhängig, aber auch ganz besonders faszinierend.»

Die Sprüche decken sich mit der Einstellung vieler Menschen, gerade hierzulande. Sie meinen, dass an der Börse vor allem Idioten, Irre und Verrückte agieren, denen es nur um den schnellen Gewinn geht. Dass es sich dabei um eine Zockerbude handelt, um ein Spielcasino, in dem Süchtige auf Rot oder Schwarz setzen, auf steigende oder fallende Kurse.

Die Wirtschaft in den Industriestaaten ist unterm Strich immer deutlich gewachsen – und die Börse mit ihr.

Vielen Menschen ist das unheimlich, sie wollen nichts damit zu tun haben. Doch die meisten haben eine völlig falsche Vorstellung von der Börse. Ja, es stimmt, in ihr geht es ums Spekulieren, sie ist amoralisch, von Emotionen abhängig, sie neigt zu Übertreibungen, kurz: sie spinnt. Doch das tut sie immer nur kurzfristig. Langfristig hat die Börse immer recht, langfristig sagt sie die Wahrheit, langfristig ist sie sogar weise.

Die falsche Vorstellung von der Börse kostet einige Menschen viel Geld. Sie setzen auf Sparbuch und Tagesgeld, für die es seit zehn Jahren keine Zinsen mehr gibt. Es sieht auch nicht so aus, dass sich das in den nächsten zehn Jahren entscheidend ändert. Die Aktienmärkte boomten in dieser Zeit fast ununterbrochen, auch wenn es 2018 bergab ging, werden sie wieder steigen. Das liegt in der Natur der Sache in marktorientierten, kapitalistisch organisierten Volkswirtschaften. Das war in den vergangenen 120 Jahren immer so. Es gab zwei Weltkriege, einige grosse und unzählige kleine Krisen, aber die Wirtschaft in den Industriestaaten und seit einigen Jahrzehnten auch in den Schwellenländern ist unterm Strich immer deutlich gewachsen – und die Börse mit ihr. Die Aktienindizes in den USA oder in Deutschland legten auf lange Sicht durchschnittlich um etwa sieben Prozent im Jahr zu.

Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Börse

Kurzfristig übertreiben die Menschen an der Börse aus Angst oder Gier nach unten oder nach oben. Langfristig aber spiegeln die Aktienkurse die wahren Verhältnisse in einer Wirtschaft wider. Denn am Ende können die Unternehmen immer nur so viel Gewinn machen, wie es die Wirtschaft zulässt, in der sie tätig sind. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Börse, zwischen Realität und Spekulation. Kurzfristig ist die Börse irrational und kann von Idioten dominiert werden, langfristig aber ist sie sehr rational.