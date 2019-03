Alles auf Zeit

Bücher leasen Um den richtigen Eindruck zu machen, falls Besuch kommt, leasen Sie ein paar Meter Bücher. Könnten sie auch lesen. Aber nur sehr vorsichtig. Haustiere leasen Haustiere mit geringerer Besitzerbindung, etwa Aquarienfische, haben nichts dagegen, wenn ihr Eigentümer wechselt. Haute Couture leasen Die Haute Couture ist ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit: Hochwertiges Kunsthandwerk, was man ein Leben lang tragen kann. Die Erschwinglichkeit für breitere Kreise vermittels Leasing sichert auch noch Arbeitsplätze in bedrohten Berufsfeldern wie Federglätter oder Rheinkiesel-Applikatorin. Juwelen leasen Wer weiss, ob Sie dieses Diadem oder jene Armbanduhr ein Leben lang mögen, auch wenn sie soviel gekostet haben wie ein Einfamilienhaus. Lieber leasen! Kunst leasen Passt besonders zum sogenannten Blue-Chip-Segment der zeitgenössischen Kunst. Also zu Werken von Künstlern mit beträchtlicher ökonomischer Potenz wie Damien Hirst oder Jeff Koons, die Teil des Celebrity-Systems der spätmodernen Mediengesellschaft sind und ihre Kunstwerke in arbeitsteiligen Grossateliers wie hochpreisige Markenprodukte herstellen und vermarkten.

