Winston Churchill hat Ihrem Laden mal Geld geschuldet, nach heutigem Wert immerhin 10'000 Pfund. Passiert das öfter?

Heute nicht mehr. Es wird viel mehr angezahlt, in allen Häusern. Winston Churchill zahlte übrigens überall schlecht, nicht nur bei Henry Poole. Zur Zeit meines Grossvaters haben wir ihm ungefähr zehn Jahre lang die Rechnungen immer wieder nach Hause geschickt, ohne Erfolg. Als er dann 1940 Premierminister wurde, schickte der Buchhalter ihm eigenmächtig gleich am ersten Tag eine Zahlungsaufforderung in die Downing Street. Mein Grossvater war ausser sich: Zwischen all den Glückwunschschreiben lag gleich eine Rechnung. Wir bekamen das Geld und einen Brief, in dem er für unsere Dienste dankte. Das war es für Henry Poole. Churchill kaufte nicht mehr hier ein. Erst 1953 kam er wieder, zur Krönung von Königin Elisabeth II. Er war sehr aufgeregt und wollte perfekt aussehen.

Kommt es auch vor, dass Kunden mit Ihrer Arbeit unzufrieden sind?

Selten. Einmal habe ich einem Kunden einen Tweed im Stil der Dreissigerjahre empfohlen. Er liebte den Anzug – seine Frau leider nicht. Wenn so etwas passiert, und es ist ein treuer Kunde, dann berechne ich ihm nichts. Ein Anzug ist es nicht wert, eine gute Geschäftsbeziehung zu zerstören.

Verlangen Kunden manchmal den Look von Schauspielern oder Filmhelden?

Alle wollen aussehen wie James Bond. Immer. Wie Sean Connery, in einem mittelgrauen Anzug aus Mohair-Kammgarn, dazu ein Aston Martin DB 5. Leider haben nur die wenigsten eine Figur wie Bond.

«In einer Schneiderei können wunderbare Dinge passieren.»

Aber Sie als Schneider versuchen trotzdem, dass sie nach Bond aussehen.

Natürlich. Immer das Beste, darum geht es beim Massschneider. Wir geben unseren Kunden auch Ratschläge, wo sie am besten essen gehen können oder wohin sich ein Ausflug lohnt.

Sie sind also auch eine Art Concierge?

Absolut.

Erzählen Kunden Ihnen Geheimnisse?

Das passiert schon. Wir würden nie nachfragen, man muss die Dinge einfach geschehen lassen. Was besprochen wird, bleibt in jedem Fall hier, das dringt nicht nach aussen. Manchmal, wenn es passt, kann man etwas arrangieren. Dann legt man die Termine so, dass sich zwei Leute rein zufällig im Geschäft treffen. Oder man stellt eben sicher, dass sie sich niemals hier treffen. Je nachdem. In einer Schneiderei können wunderbare Dinge passieren.

Was zum Beispiel?

Ich kann eine Geschichte von meinem Vater erzählen, weil die beiden Herren, um die es geht, schon verstorben sind. Es war die Zeit, als Frankreich grosse Probleme in Vietnam hatte. Mein Vater war in einem Hotel in Paris, um beim dortigen US-Botschafter Mass zu nehmen. Da kam der französische Aussenminister zur selben Zeit herein. Obwohl es unwahrscheinlich klingt, hatten sich die beiden vorher nie getroffen. Bei Poole ist es dann passiert – und mein Vater wurde gebeten, den Raum zu verlassen.