Im Film «Cashback» kann der Held die Zeit anhalten. Während alle anderen wie eingefroren stillstehen, läuft er herum und tut, was ihm ­gefällt. Wer heute als Fussgänger in einer Schweizer Stadt am Rotlicht wartet, erlebt solche Szenen aus umgekehrter Perspektive: Alle anderen gehen bei Rot weiter, nur der Anti-Held bleibt stehen und wartet brav, bis es grün wird. Zeit ist schliesslich Geld.