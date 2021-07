Leserreaktionen – «99 Prozent der Polizisten leisten einen perfekten Dienst» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Frage, warum nur wenige Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs zur Verurteilungen führen.

In der Garderobe auf dem Posten Waisenhausplatz der Kantonspolizei Bern liegt ein Helm bereit. Foto: Manu Friederich

Zu «Warum werden Berner Polizisten kaum verurteilt?»

Strafrechtsprofessor Jonas Weber hält fest: «Aussagen von Polizisten wird de facto mehr Glaubwürdigkeit geschenkt als Privaten.» Diese Worte implizieren, dass die Justitia auf dem Brunnen an der Gerechigkeitsgasse trotz verbundener Augen subjektiv urteilt. Beim Verrichten ihres Auftrages treffen die Polizeibeamten auf zwei Gruppen von Personen: Die einen befolgen die Anweisungen der Ordnungshüter, die andern leisten oft massiven Widerstand, müssen von den Beamten unter Druck zur Raison gebracht werden. Vor dem Richter erscheinen später nur Leute aus der zweiten Gruppe. Oft wird ihnen ein Gratisanwalt, der mit Steuergeldern berappt wird, zur Seite gestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die den Anweisungen der Polizei nicht nachkommen, auch später, um sich aus der Schlinge zu ziehen, mit jedem Mittel versuchen, ungeschoren davon zu kommen, ist relativ gross und «verständlich», aber nicht tolerierbar. Ruedi Studer, Niederscherli

Im Artikel wird meines Erachtens zuwenig aufgezeigt, dass die Polizisten und Polizistinnen ja nur ihre Aufgabe erledigen wollen beziehungsweise müssen. Wer sich einer Kontrolle entziehen will, hat meines Erachtens etwas zu verbergen und darf sich nicht wundern, wenn etwas härter zugegriffen wird. Ich arbeite nicht bei der Polizei oder einem Sicherheitsdienst und verurteile Gewalt in jedem Fall, woher sie auch kommt. Ist es nicht so, dass die Beamten zu 99.5 Prozent einen perfekten, ausgewogenen und sauberen Dienst an der Bevölkerung erbringen? Bei 0.5 Prozent der Fälle mögen die Aktionen nicht gesetzeskonform gewesen sein und sollen auch untersucht und Schuldige bestraft werden. Übrigens, Polizisten und Polizistinnen sind Menschen wie du und ich – handeln wir immer 100 Prozent korrekt? Onlinekommentar von Erich Weber

Zu «Alt-Regierungsräte sammeln fleissig lukrative Jobs»

Nicht erst jetzt, sondern schon Jahre fragt sich der einfache Bürger, welche Damen und Herren den abtretenden Regierungsräten zu diesen goldigen Posten verhelfen. Beschämend, wenn man diese Zahlen für deren Entschädigung für Verwaltungsratsmandate für einige Sitzungsstunden sieht. Das sind Traumzahlen für jeden Arbeiter, dem sich dabei die Haare sträuben. Und zu allem Unverständnis kommt dazu, dass bei Fehlentscheidungen niemand von diesen Leuten zur Rechenschaft gezogen wird. Robert Stämpfli, Langenthal

Zu einem Leser, der in einem Kommentar die Bauern kritisiert

Ich empfinde es als eine Frechheit, die Produzenten für die Nahrungsmittelvernichtung zu beschuldigen. Sie haben grosse Ernteverluste nach dem Hagelwetter und müssen zum Teil schauen, wie sie über die Runden kommen. Es sind nicht die Produzenten, die Preis und Qualität diktieren, es sind die Grossverteiler. Und wehe, wenn zum Beispiel der Blumenkohl einen braunen Fleck oder sonst eine kleinen Mangel hat, dann nehmen die Grossverteiler die Ware nicht an. Die Äusserungen des Verfassers des Leserbriefs sind aus meiner Sicht ein Hohn gegenüber unseren Produzenten. Er würde vielleicht anders reden, wenn er selber einmal einen Tag bei einem Gemüse-Produzenten auf dem Feld arbeiten würde. Walter Brawand, Wattenwil

Zu einem Leserbrief zur aktuellen Corona-Situation

Der Leserbriefschreiber vergleicht Spitaleinlieferungen von Corona-Erkrankten mit Sport- und Unfallverletzten, suggeriert dazu Widersprüche und stellt den Lesenden folgende Fragen: «Bemerkt jemand den Widerspruch? Immer noch nicht?» Wer Corona-Infizierte, die durch hochansteckende, tödliche Viren im Spital mit dem Tod ringen, mit Personen vergleicht, die wegen Sport- oder Verkehrsunfallverletzungen im Spital gepflegt werden, dem ist, wie es der Leserbriefschreiber selber formuliert hat, «beim besten Willen nicht mehr zu helfen». Toni Brunner, Münchringen

Fehler gefunden?Jetzt melden.