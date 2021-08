Dank Berner Pilotprojekt – 98 Geflüchtete finden eine Arbeitsstelle Im Rahmen eines fünfjährigen Pilotprojekts des Kantons fanden 98 Geflüchtete eine Arbeitsstelle. Darunter waren 16 Personen, die eine Lehrstelle erhielten.

Ein Asylsuchender während einer Deutschstunde im Kanton Schwyz. (Archivbild) Foto: Keystone/ Gaetan Bally

Dem Kanton Bern und mehreren Partnern ist es in den vergangenen fünf Jahren gelungen, im Rahmen eines Pilotprojekts 98 anerkannte sowie vorläufig aufgenommene Geflüchtete im Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Grossteil der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer schaffte es innerhalb eines Jahres, eine Stelle zu finden.

Das Projekt sei deshalb als Erfolg zu werten, schreibt die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) in einer Mitteilung am Montag. Es sei nicht nur gelungen, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und damit in der Sozialhilfe Einsparungen zu erzielen. Auch der durch das Projekt entstandene Dialog zwischen staatlichen Akteurinnen, Vertretern der Wirtschaft und sozialen Dienstleistenden sei gut.

Am Projekt beteiligt waren nebst der GSI die Unternehmerinitiative Fokus Bern, der unabhängige Vermögensverwalter Invethos sowie Caritas Bern. Unter den 98 in den Arbeitsmarkt integrierten Geflüchteten befinden sich 16 Lernende. Das Projekt lief in den Jahren 2015 bis 2020.

Das Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien Bass stellte die wissenschaftliche Begleitung des Projekts sicher und führte die Evaluation durch. Von ihm stammt ein am Montag auf der Internetseite des Kantons Bern veröffentlichter Schlussbericht.

SDA/sog

Fehler gefunden?Jetzt melden.