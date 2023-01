«Biel/Bienne Talents» – 93 Talente in Sport, Musik und Tanz geehrt Die Stadt Biel hat am Montagabend 93 Sportlerinnen, Musiker und Tänzerinnen ausgezeichnet.

Die Stadt Biel verleiht jedes Jahr Auszeichnungen an Talente in Sport, Musik und Tanz. Am Montag, 30. Januar fand die Feier im vollen Kongresshaussaal statt.

Glenda Gonzalez Bassi, Direktorin Bildung, Kultur und Sport, und Stadtpräsident Erich Fehr überreichten gemeinsam mit der Sängerin Irina Mossi, dem Boxer Chris Mouafo und dem EHCB-Spieler Noah Delémont die Ehrungen.

Die meisten der ausgezeichneten Talente besuchen das Sport-Kultur-Studium in Biel. Das Sport-Kultur-Studium fördert talentierte Schülerinnen und Schüler, die über nationales Potential in den Bereichen Sport, Musik oder Tanz verfügen.

Das zweisprachige Ausbildungsangebot richtet sich an Jugendliche von der 7. Klasse bis zum Abschluss des Gymnasiums, der Handelsschule oder der Berufslehre.

