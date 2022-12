Volleyball-Märchen in Köniz – 93 Siege in Folge, ein Auftritt im «Sportpanorama» und ein Eklat Um die Jahrtausendwende dominiert Zeiler Köniz die NLA und sorgt international für Aufsehen. Tausende von Zuschauern strömen in die Halle – bis der Höhenflug jäh zu Ende geht. Marco Oppliger

Bern im Volleyball-Fieber: 2004 füllt Zeiler Köniz in der Champions League gar die Wankdorfhalle. Foto: Peter Schneider

Die Turnhalle ist längst voll. Also stellen sich die Leute einfach draussen an die Scheiben, um einen Blick auf das Spielfeld zu erhaschen – in mehreren Reihen. 1600 Zuschauerinnen und Zuschauer drängen sich an diesem 16. April 2000 ins Oberstufenzentrum Köniz. Das lokale Volleyball-Team kann zum ersten Mal Schweizer Meister werden, das mobilisiert die Massen in einem für heute unvorstellbaren Rahmen.