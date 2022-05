Breannah Yeh in wackliger Höhe – 900 Meter über Boden ist das Rettungsband ihr einziger Freund Die 25-jährige US-Amerikanerin ist eine Pionierin auf der Slackline. Sie balanciert über tiefe Schluchten und beweist: Das Freizeitvergnügen ist auch Hochleistungssport. Niklas Helbling

Läuft über hunderte Meter tiefe Schluchten: Breannah Yeh im Yosemite National Park. Foto: Roger Kisby

Ihr Blick gleitet nach unten. 900 Meter unter Breannah Yeh erstreckt sich der Yosemite National Park in Kalifornien. Die junge Amerikanerin steht auf einem nur wenige Zentimeter breiten Band. Setzt behutsam einen Fuss vor den andern. Es ist die höchste Slackline, auf der Yeh je gelaufen ist. Ihr Herz rast, sie ist nervös. «Das ist gar nicht gut», schiesst es ihr durch den Kopf. «Es ist das Letzte, was dir in diesem Moment passieren darf», sagt Yeh. Und trotzdem kommt es immer wieder vor: «In dieser Höhe kämpfe ich ständig gegen den natürlichen Instinkt, Angst zu haben», wird sie später im Gespräch sagen.