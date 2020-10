Zeugenaufruf der Polizei – 87-Jähriger in Wilderswil vermisst Seit vergangenem Mittwoch wird der 87-jährige Emil von Allmen, Wohnwort Wilderswil, vermisst. Die Polizei sucht Zeugen.

In Wilderswil wird seit letzten Mittwoch der 87-jähriger Emil von Allmen vermisst, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt. Der Mann sei zuletzt tags zuvor an seinem Wohnort in Wilderswil gesehen worden. Nach Eingang der Vermisstmeldung wurden sofort umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet, die jedoch bis jetzt erfolglos blieben.

Die Polizei nimmt aufgrund ihrer Abklärungen – in deren Rahmen auch Personensuchhunde zum Einsatz kamen – an, dass Emil von Allmen am Dienstag, 6. Oktober, seinen Wohnort mit einem kleinen, blauen Damenvelo in unbekannte Richtung verlassen hat. Das Velo verfüge über einen kleinen Frontgepäckträger. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat.

Emil von Allmen spricht Berndeutsch, ist zirka 160 bis 170 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat grauweisse Haare. Er ist mit einer hellbeigen Jacke, einer grünen Arbeitshose und schwarzen Arbeitsschuhen bekleidet. Weiter trägt er möglicherweise eine blaue Schirmmütze.

Der Vermisste habe eine vornübergebeugte Haltung und einen etwas unsicheren Gang, ist aber grundsätzlich körperlich und geistig in guter Verfassung. Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

Der vermisste Emil von Allmen ist 87-jährig, hat grauweisses Haar und eine schlanke Statur. Foto: PD/Kapo Bern

Der Vermisste hat eine vornübergebeugte Haltung und einen etwas unsicheren Gang. Er ist aber grundsätzlich körperlich und geistig in guter Verfassung. Foto: PD/Kapo Bern

pkb/ngg