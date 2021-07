Adelboden im Lauffieber – 860 Höhenmeter in 56 Minuten und 24 Sekunden 145 Frauen, 329 Männer, 23 Staffeln sowie 125 Kinder nahmen am Vogellisi-Berglauf teil. Lokalmatador Jonathan Schmid und Flavia Stutz aus Ufhusen siegten. Christine Megert

Lokalmatador und Sieger Jonathan Schmid am Vogellisi-Berglauf. Foto: Christine Megert

Der bekannte Geruch von Sportcreme liegt in der Luft. Die Menschen sind sportlich gekleidet. Startnummern werden an die Shirts und Hosen geklammert. Es wird gemütlich eingelaufen, gedehnt und geplaudert. Nur die Ausrüstung deutet darauf hin, welche Strapazen die Teilnehmenden da freiwillig auf sich nehmen werden.

Im Startgelände werden die Läuferinnen und Läufer in unterschiedliche Startblöcke eingeteilt. Die schnellsten zuerst und so weiter. So kann auch in aller Ruhe ohne grosses Gedränge gestartet werden. Die Zuschauer werden gebeten, sich oberhalb zu verteilen, Corona ist nicht vergessen. Die langersehnte Sonne wärmt, und die ersten begeben sich um 10.10 Uhr auf die 12,6 Kilometer Strecke mit den zu bewältigenden 860 Höhenmetern. Nachdem alle Bergläufer inklusive der Staffeln (jeweils zwei Teilnehmende, die sich den Weg halbieren) auf den Weg geschickt worden sind, nehmen die Nordic Walker ihre 8,6 Kilometer lange Strecke mit 705 Höhenmetern in Beschlag.