Abstimmung in Oberburg – 86 Prozent Ja zum Budget Trotz einem Minus von 770’000 Franken sagt das Oberburger Stimmvolk deutlich Ja zum Voranschlag 2021. Urs Egli

Die Oberburgerinnen und Oberburger sind mit der Finanzpolitik ihres Gemeinderates offensichtlich zufrieden. Foto: Thomas Peter

Das Positive vorweg: Die Steueranlage für die Oberburger Gemeindesteuern bleibt unverändert bei 1,88 Einheiten. Für das Budget 2021 rechnet der Gemeinderat mit Erträgen von 10,3 Millionen Franken und einem Aufwand von 11,03 Millionen Franken. Damit resultiert ein Aufwandüberschuss von 770’000 Franken.

Diese Zahlen wurden vom Volk deutlich gutgeheissen. 656 Oberburgerinnen und Oberburger stimmten zu, 107 lehnten das Budget ab. Die Stimmbeteiligung betrug 44 Prozent.

Die Gründe für das Defizit

Für das Minus sind hauptsächlich steigende Abschreibungen auf neuen Investitionen (plus 420’000 Franken), um 263’000 Franken höhere Beiträge an den Lastenausgleich sowie ein gegenüber dem Budget 2020 gestiegener Personalaufwand (plus 42’000 Franken) verantwortlich. Dagegen spült der Finanzausgleich 235’000 Franken zusätzlich in die Kasse von Oberburg.