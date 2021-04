Die Rega flog sie ins Spital – 86-jährige Frau gerät unter Lastwagen – schwer verletzt In La Neuveville wurde am Dienstagmorgen eine 86-jährige Frau von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt. Sie musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Als der Lastwagen losfahren wollte, erfasste er eine 86-jährige Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Foto: Arthur Sieber

Am Dienstagmorgen hielt ein Lastwagen, der in La Neuveville vom Zentrum des Place de la Gare in Richtung Chemin de la Blanche-Eglise fuhr, ungefähr um 9.25 Uhr in der Nähe eines Lagers an. Als er wieder losfahren wollte, geriet aus bisher ungeklärten Gründen eine 86-jährige Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war, unter den Lastwagen und wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit der Rega ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagnachmittag berichtete.

Während des Einsatzes vor Ort war der östliche Teil des Place de la Gare für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Umstände und Ursachen des Unfalls werden geklärt.

chh/pd

