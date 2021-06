75. Rothachenschiessen – 85 Schützinnen und Schützen feierten mit Das 75. Rothachenschiessen ging am Samstag in der Anlage Schnittweier in Steffisburg über die Bühne. Bei guten äusseren Bedingungen absolvierten 85 Schützinnen und Schützen das Programm. pd/don

Die Schiessanlage Schnittweier in Steffisburg. Hier ging am Samstag das 75. Rothachenschiessen über die Bühne. Foto: Stefan Kammermann

85 Schützinnen und Schützen waren am Jubiläumsanlass in der Schiessanlage Schnittweier dabei. Am Absenden blickte Präsident Peter Hirschi auf die 75 Jahre zurück: 1946 sei der Rothachenbund durch die Sektionen Heimberg, Brenzikofen und Bleiken gegründet worden. 1956 hätten noch 50 Schützen teilgenommen. Man überlegte sich damals sogar, das Schiessen zu beenden. Mit einer Programmänderung wurde der Anlass doch noch gerettet.

«Heute wie zu Beginn werden nicht nur gute Resultate, sondern auch eine gute Kameradschaft unter Teilnehmern gepflegt.» Peter Hirschi, Präsident Rothachenschiessen

1960 wurden die Schützen Kiesen in den Verband aufgenommen, und 1969 nach 25 Jahren wurde das erste Mal auf elektronische Scheiben geschossen. An den Resultaten wurde erst stark gezweifelt. 1978 dann schoss erstmals eine Frau das Programm. 1982 wurde die erste Frau in den Vorstand gewählt.

In den letzten Jahren stieg die Anzahl auf 100 Schützinnen und Schützen. «1991 wurden auch die letzten Skeptiker von der Qualität der elektronischen Trefferanzeige überzeugt», meinte der Präsident. «Heute wie zu Beginn werden nicht nur gute Resultate, sondern auch eine gute Kameradschaft unter Teilnehmern gepflegt.»

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Markus Klossner und Werner Wittwer. Sie werden durch Fabian Wyss und Pascal Gyger ersetzt. Björn Lüdersen übernimmt die Charge als Sekretär. Das nächste Rothachenschiessen findet am 18. Juni 1922 in Brenzikofen statt.

