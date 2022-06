Veranstalter vermelden – 84’000 Besucherinnen und Besucher – Rekord am Greenfield Festival Die 16. Ausgabe des Greenfield Festivals ist auch jene mit den meisten Besucherinnen und Besucher: 84’000 Personen kamen auf den Flugplatz Interlaken.

Volles Haus auf dem Flugplatz: Das Greenfield Festival 2022 – hier das Konzert von Headliner Korn am Donnerstagabend – verzeichnet erneut einen Besucherrekord. Foto: Manuel Lopez

2019 vermeldete das Greenfield Festival 82’000 Besucherinnen und Besucher über die drei Tage. Dann kam die Pandemie. Drei Jahre später können die Veranstalter einen neuen Rekord ausrufen: 84’000 Personen fanden den Weg auf den Flugplatz Interlaken.

«Grosse Freude»

Die Veranstalter vermuten den Grund für den Rekord in der langen, Corona-bedingten Pause: «Die grosse Freude endlich wieder Musik spüren zu können und feiern zu dürfen, war auf dem Gelände allgegenwärtig», schreiben sie in ihrer Medienmitteilung.

Bis jetzt sei das Festival ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen, steht weiter in der Mitteilung. Noch ist das Greenfield aber nicht zu Ende: Heute Samstag stehen bei bestem Festival-Wetter noch Bands wie Bury Tomorrow, Bring Me The Horizon und zum Schluss die Headliner aus Kanada, Billy Talent, auf der Bühne (zur Bildstrecke vom Samstag).

Die Botschaft beim Konzert der ukrainischen Band Jinjer war unmissverständlich. Foto: Manuel Lopez

«Das Greenfield zählt auf Künstlerseite zu den beliebtesten Rockfestivals Europas», liess sich Stephan Thanscheidt (CEO FKP Scorpio und Booking Greenfield Festival) zitieren. «Die Bands lieben das Greenfield Festival, die Berge und die Schweiz.»

Zum fünften Mal am Greenfield, immer eine Wucht: Die dänische Band Volbeat – auf dem Bildschirm ist Frontmann Michael Poulsen zu sehen – begeisterten am Freitagabend die Massen. liveit.ch / Manuel Lopez

ngg/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.