OL der Thuner Schulen – 8400 Kinder und Jugendliche nahmen teil Am jährlichen Orientierungslauf der Thuner Schulen beteiligten sich in den vergangenen Monaten 8400 Schülerinnen und Schüler sowie Lernende.

Der Orientierungslauf fand im Strättligenwald statt. Foto: PD

Im Herbst und Winter 2020 fand erneut der Orientierungslauf (OL) der Thuner Schulen statt. «Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bewiesen dabei ihre Grundfertigkeiten in den Bereichen Orientierung, Kondition, Wettkampfgeist und trotzten allen widrigen Wetterverhältnissen», schreibt das Berufsbildungszentrum IDM (BBZ IDM) in einer Mitteilung. Insgesamt nahmen etwa 8400 Schülerinnen und Schüler respektive Lernende teil, darunter 1200 Lernende des BBZ IDM.

Das Besondere an dem jährlich stattfindenden OL ist die Zusammenarbeit der Thuner Schulen. Beat Zimmermann vom Gymnasium Thun spielt dabei eine wichtige Rolle. In seiner Freizeit nimmt er selbst gerne an Orientierungsläufen teil. «Von dieser Begeisterung und Leidenschaft dürfen auch die anderen Thuner Schulen profitieren», steht im Communiqué weiter.

Auch im Jahr 2020 habe er 60 Posten entwickelt und diese auf dem OL-Gelände im Wald verteilt. «Dank ihm und weiteren engagierten Helferinnen und Helfern konnte erneut ein bewegender Anlass während mehrerer Monate stattfinden.»

Tinu Christen, Fachschaftsverantwortlicher für den Sportunterricht am BBZ IDM, betont in der Mitteilung auch die Rolle der Burgergemeinde für die teilnehmenden Schulen: «Einen grossen Dank möchten wir auch der Strättliger Burgergemeinde für die Zusammenarbeit und die kostenlose Nutzung des Waldes aussprechen», lässt er sich zitieren.

Die Organisatoren des OL sind zufrieden. Die Läuferinnen und Läufer hätten grösstenteils voller Begeisterung und Ehrgeiz teilgenommen und seien mit strahlenden Gesichtern im Ziel eingelaufen. «Die Freude war gross, und der Aufwand hat sich gelohnt», schliesst das Communiqué.

PD