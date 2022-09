Bei Tankstelle in Mauer geprallt – 84-Jähriger nach Selbstunfall in Ins verstorben Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Mann nach einem Selbstunfall in Ins verstorben. Die Polizei geht von einem medizinischen Problem aus.

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Ins zu einem tödlichen Selbstunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war kurz vor 5.10 Uhr ein Auto auf der Müntschemiergasse in Richtung Müntschemier unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle geriet es auf die Gegenfahrbahn geriet und kollidierte anschliessend mit einer Stützmauer. Von dort prallte das Fahrzeug zurück und rollte auf der Hauptstrasse weiter, bis es auf Höhe der Hausnummer 34 in einem Vorgarten zum Stillstand kam.

Die Feuerwehr barg den 84-jährigen Lenker aus dem Auto. Trotz sofortiger Rettungs- und Reanimationsmassnahmen durch Ambulanz und Rega verstarb der Mann aus dem Kanton Bern noch vor Ort. Die Polizei geht von einem medizinischen Problem aus.

Die Strasse musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund zweieinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Feuerwehr stand auch wegen ausgelaufener Fahrzeugflüssigkeiten bei einem Biotop im Einsatz.

PD/ske

