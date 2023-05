Polizei sucht grossräumig – 84-jähriger Mann aus Faulensee wird vermisst In Faulensee wird seit Dienstag ein 84-Jähriger mit Demenz vermisst. Trotz einer umfangreichen Suche konnte ihn die Polizei bisher nicht finden. pkb

Ein Luftbild von Faulensee am Thunersee. Hier wird seit Dienstagabend ein 84-jähriger Mann vermisst. Foto: Bruno Petroni

Seit Dienstag, 2. Mai, wird im Ortsteil Faulensee in der Gemeinde Spiez André Hofer vermisst. Dies hat die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mitgeteilt. «Der 84-jährige Mann wurde zuletzt am Dienstagabend von einem Passanten in der Region Spiezberg gesehen», heisst es. André Hofer sei zu Fuss unterwegs gewesen, es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste auch öffentliche Verkehrsmittel genutzt und den Kanton Bern verlassen habe.

Schlank, graue Haare, Brille

Trotz einer sofort eingeleiteten umfangreichen Suche ist der Vermisste bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wieder aufgetaucht. «André Hofer leidet stark an Demenz», schreibt die Polizei. Er sei deshalb orientierungslos und reagiere möglicherweise auch nicht auf seinen Namen. Der 84-Jährige spricht Schweizerdeutsch, ist zirka 165 cm gross, von schlanker Statur, hat graue Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein braun-grau-weiss kariertes Hemd, eine dunkelblaue Stoff-Jacke, Blue-Jeans und schwarze Schuhe.

Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 033 227 61 11 zu melden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.