Auf die Strasse geraten – 82-Jährige in Gampelen von Traktoranhänger erfasst In Gampelen kam es zu einem Unfall zwischen einer Fussgängerin und einem Traktor. Die Frau wurde in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 11 Uhr am Montag ereignete sich in Gampelen ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei gemäss erster Erkenntnisse eine 82-jährige Fussgängerin vom Trottoir auf die Strasse geraten. Dort wurde sie von einem Traktoranhänger erfasst und schwer verletzt. In kritischem Zustand wurde sie mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen.

Warum die Frau auf die Fahrbahn geriet, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

mb