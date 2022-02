Ein Sieg fürs Langnauer Gemüt – 81 Tage sieglos – wie die SCL Tigers ihre Schmach beendeten 14-mal in Folge verloren die Emmentaler. Nun reüssieren sie ausgerechnet gegen Leader Gottéron und glänzen beim 4:2 mit längst verloren geglaubten Tugenden. Marco Oppliger

Rückkehr auf die Siegesstrasse: Nicht zuletzt dank den starken Finnen Aleksi Saarela (links) und Harri Pesonen bezwingt Langnau Favorit Gottéron. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Manchmal braucht es wenig, um den Funken überspringen zu lassen: Eben hat Christian Dubé sein Time-out genommen. Zweieinhalb Minuten sind noch zu spielen, der Favorit liegt in Langnau 2:3 zurück. Also lässt der Gottéron-Trainer sein Team mit sechs Feldspielern und ohne Torhüter angreifen. Das Publikum spürt: Nun brauchen die SCL Tigers seine Unterstützung. Also geschieht, was wochenlang nicht mehr geschehen ist: Sämtliche Fans erheben sich, um die Mannschaft anzufeuern. Diese hält dem Druck mit grossem Einsatz stand, Aleksi Saarela trifft ins leere Tor – bezeichnenderweise geht dieser Aktion ein geblockter Schuss von Yannick Blaser voraus.