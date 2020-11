Autounfall in Thun – 81-jährige Autolenkerin nach Unfall verstorben Am Montagabend fuhr in Thun eine Autolenkerin in ein stehendes Auto. Kurze Zeit später verstarb sie im im Spital. Im Vordergrund steht ein medizinisches Problem.

Die 81-jährige Lenkerin war am frühen Montagabend auf der Krankenhausstrasse in Richtung Steffisburg unterwegs. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, prallte die Frau um ca. 17 Uhr kurz vor dem Steffisburgkreisel mit ihrem Auto frontal in das Heck eines stehenden Autos, welches sich in den Kreisverkehr eingliedern wollte.

Die Frau wurde durch ein sofort aufgebotenes Ambulanzteam ins Spital gebracht, wo sie kurze Zeit

später verstarb. Nach aktuellem Kenntnisstand steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine im Kanton Bern wohnhafte Schweizerin. Der Beifahrer sowie die Lenkerin des zweiten Autos blieben unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten musste die Krankenhausstrasse für rund eine Stunde

gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Zum Binden von ausgelaufenen Flüssigkeiten wurde die Feuerwehr Thun aufgeboten.

PD/msc